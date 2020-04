Coronavirus, oggi ai Riuniti di Reggio Calabria 1 solo positivo su 222 persone sottoposte a tampone. Continuano i test su medici, infermieri e operatori ospedalieri [DETTAGLI]

30 Aprile 2020 21:17

Coronavirus: il bollettino degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria aggiornato ad oggi 30 aprile

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 222 soggetti. Di questi, 1 è risultato positivo al test.

I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 27: 24 in degenza ordinaria e 3 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 40.

Si comunica, inoltre, che in data odierna l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria ha concluso il primo ciclo di tamponi per ricerca del Covid-19 al personale ospedaliero e ha avviato il secodo ciclo di controllo. Per quanto concerne, invece, i dipendenti in servizio presso il Centro COVID-19 del Presidio “Riuniti” si sta procedendo all’esecuzione del terzo ciclo di tamponi. Tale attività, avviata giorni prima dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 20 del 27 marzo 2020, è necessaria al fine di effettuare un monitoraggio rigoroso e puntuale di tutto il personale nonché mantenere alto il livello di sicurezza dei locali dell’Ospedale, tanto per i dipendenti quanto per i pazienti che vi accedono o che sono ricoverati…