Coronavirus: riapre il cimitero di Capo d’Orlando

28 Aprile 2020 14:11

Da domani inoltre i volontari della Protezione Civile distribuiranno le mascherine nel centro di Capo d’Orlando

Riapre il cimitero comunale, seppur con alcune limitazioni orarie e del numero di persone presenti.

Da domani mattina, mercoledì 29 aprile, sarà consentito l’accesso al cimitero comunale per la visita ai defunti dalle ore 8 alle 13. Potranno essere presenti non più di 15 persone contemporaneamente all’interno dell’area cimiteriale per ognuna delle due entrate principali e tutti dovranno indossare la mascherina e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Il cimitero resterà chiuso il pomeriggio e nei giorni festivi.

“Ho accolto le numerose richieste che mi sono giunte da parte dei cittadini per poter fare visita ai propri cari defunti – commenta il Sindaco Franco Ingrillì. Lo ritengo giusto, nonostante manchi un riferimento nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma la condizione epidemiologica ce lo consente, anche se a tutti chiedo di adottare scrupolosamente le previste misure di sicurezza. Speriamo di poter riaprire presto alle visite anche nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi”.

Intanto, da domani, i volontari della Protezione Civile distribuiranno in modo capillare le mascherine nel centro di Capo d’Orlando.