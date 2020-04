Coronavirus: Renzi, ‘regolarizzare chi lavora nei campi ma anche colf e badanti’

23 Aprile 2020 12:46

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Ha ragione Teresa Bellanova. Mancano i lavoratori nei campi e rischiamo di buttare via tante occasioni nel mondo agricolo: giusto immaginare la regolarizzazione di chi lavora nei campi”. Ma io dico che vanno regolarizzati adesso anche colf e badanti”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Ora è il momento giusto per fare questa battaglia di civiltà. E, a chi mi dice: ‘mandiamo a lavorare nei campi chi prende il reddito di cittadinanza’, io dico che con me sfondate una porta aperta. Ma la regolarizzazione è cosa buona e giusta. Sbaglio?”.