Coronavirus, Renzi: “l’Europa sta dando una grande mano all’Italia”

14 Aprile 2020 21:36

Coronavirus, Renzi: “il Mes senza condizioni va usato e l’Italia lo userà”

“I sovranisti vogliono far credere che sia sempre colpa dell’Europa. Su tutto. Ma l’Europa sta dando una grande mano all’Italia. Se non ci fosse stata la BCE, oggi saremmo già falliti. E il MES senza condizionalità va usato di corsa, piaccia o non piaccia ai populisti di maggioranza e opposizione. E vedrete che l’Italia userà tutto: BCE, Mes, Sure, Recovery Fund. Tutto”. E’ quanto scrive Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua Enews.

“Continuo a dire – prosegue- che chi fa politica non può solo seguire i sondaggi ma indicare una via. La politica, non i tecnici. Non i professori, non gli economisti, non i medici. I medici ti possono dire cosa fa bene e cosa non fa bene. Ti possono dare suggerimenti. Ma tocca alla politica prendere delle decisioni. Assumersi responsabilità. Avere coraggio”

“Lo ha spiegato benissimo Roberto Burioni alla ministra della Scuola qualche settimana fa. Lo ha ripetuto oggi il professor Burioni a un altro ministro che – nella logica dello scaricabarile – ha detto ‘aspettiamo perché vogliamo dalla scienza verità inconfutabili’. E sempre Burioni ha risposto ironicamente: ‘Già che c’era poteva chiederci anche i numeri vincenti al Superenalotto!’, aggiunge l’ex premier. “Amici, la politica non è inseguire solo i sondaggi. E’ prevedere, preparare, proporre. Noi non rinunceremo mai a ricordare che la politica è una cosa seria. Che non si può delegare solo ai tecnici. E che chi vuole il futuro deve costruirlo, non solo aspettarlo”, conclude Renzi.