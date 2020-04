Coronavirus, Renzi avverte Conte: “non abbiamo tolto i pieni poteri a Salvini per darli a lei”

30 Aprile 2020 15:43

Coronavirus, Matteo Renzi mette di fronte ad un bivio il Premier Giuseppe Conte: “non basta giocare su paura e preoccupazione”

“Il suo intervento, presidente Conte, esige risposte in nome della libertà e della verità: gli italiani per l’emergenza sanitaria sono in uno stato che ricorda gli arresti domiciliari. Non ne usciamo con un paternalismo populista o una visione priva di politica. Nessuno le ha chiesto di riaprire tutto, abbiamo chiesto riaperture con gradualità e proporzionalità”. A dichiararlo è Matteo Renzi nel suo intervento in Aula al Senato dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte. E’ quello che fonti di Italia Viva presentano come un ultimo appello, un vero e proprio ultimatum, al presidente del Consiglio.“Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio. E’ stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione. C’è una ricostruzione da fare che è devastante e richiederà visione e scelte coraggiose. Dia un occhio in più ai dati dell’Istat o noi non saremo al suo fianco. Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia viva”, dice il leader di Italia Viva. “Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli a lei”.

“La richiamiamo ad avere uno sguardo più ampio sul futuro economico. Voteremo il decreto sulla liquidità predisposto da Gualtieri ma il mondo va avanti e di fronte a questo ora è il momento di agire: prevenire, non rincorrere. Sia più prudente quando parla agli italiani: lei ha detto 11 volte “noi consentiamo”. Un presidente del Consiglio non consente, perché le libertà costituzionali vengono prima di lei. Lei non le consente, le riconosce”, afferma Renzi.