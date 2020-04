Coronavirus, Reggio Calabria verso la fase 2: il Comitato Corso Sud sollecita la sanificazione delle strade

30 Aprile 2020 19:02

Coronavirus a Reggio Calabria, “riteniamo importante, inoltre, un immediato confronto tra l’Amministrazione Comunale e gli esercenti”: scrive in una nota il Comitato Corso Sud

“Il Comitato Corso Sud ed i propri associati sollecitano l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, in occasione delle imminenti e prossime aperture (4 maggio), all’immediata pulizia e sanificazione di strade e marciapiedi, sopratutto in prossimità degli esercizi commerciali aperti o appartenenti al primo blocco di apertura”. E’ il messaggio che si legge sul profilo Facebook del Comitato Corso Sud. Con la nota “si invita inoltre alla pulizia e sanificazione di parchi, piazze e giardini e alla sostituzione delle basole rotte sul corso Garibaldi. Sollecitiamo inoltre la riparazione delle perdite d’ acqua esistenti nei cavedi del corso, segnalate da diversi mesi e non riparate, oltre che alla pulizia dei tombini esistenti in zona. Riteniamo importante, inoltre, un immediato confronto tra l’Amministrazione Comunale e gli esercenti di bar, pizzerie e ristoranti in merito alla disciplina d’attuare alla riapertura delle attività, interpretando in maniera univoca e produttiva i decreti governativi. E per il momento, ma solo per cominciare, pensiamo possa bastare. Attendiamo notizie da palazzo San Giorgio”.