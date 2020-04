Coronavirus, il Circolo Velico Reggio Calabria: “impazzano le partecipazioni alle regate online”

3 Aprile 2020 11:20

Coronavirus, il Circolo Velico Reggio, aderendo alla iniziativa della Federazione Italiana Vela, ha organizzato la partecipazione alla regata virtuale “Mille per una Vela”

Il Circolo Velico Reggio, aderendo alla iniziativa della Federazione Italiana Vela, ha organizzato la partecipazione alla regata virtuale “Mille per una vela”. I velisti rispettano le regole e le consegne: io sto a casa, è la parola d’ordine seguita da migliaia di velisti sportivi, regatanti e atleti. Questa iniziativa gratuita è aperta a tutti e prevede la partenza della regata virtuale per lunedì 13 Aprile ed è sufficiente essere iscritti ad un Circolo aderente alla Fiv. E’ un evento web che si svolge in questo periodo di aggregazione legato all’emergenza sanitaria, con il mondo sportivo fermo, rigorosamente da casa, in attesa di una ripresa dell’attività. L’evento è nazionale e si svolge in tutto il Paese e vede la partecipazione di nomi di rilievo. La premiazione avverrà quando cesserà l’emergenza sanitaria e la data verrà comunicata sui social.

