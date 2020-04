Coronavirus, Maria Tripodi difende Santelli: “bene l’ordinanza della Regione che consentirà la riapertura di alcune attività in piena sicurezza”

30 Aprile 2020 13:51

Coronavirus, Maria Tripodi difende Santelli: “bene ha fatto la governatrice che con coraggio ha dato il via ad una Fase 2 che consentirà la riapertura di alcune attività in piena sicurezza”

“Di fronte ad un’emergenza sanitaria ed economica di questa portata, la Calabria non sia usata per fare strumentalizzazioni politiche di alcun tipo. Lo scontro tra Governo e Regioni non solo non aiuta i cittadini, ma li confonde. Bene ha fatto la governatrice Jole Santelli che con coraggio ha dato il via ad una Fase 2 che consentirà la riapertura di alcune attività in piena sicurezza. Il governo sta gestendo questa crisi senza garantire certezze e non tenendo conto delle diversità dei territori. In Calabria i contagi sono molto ridotti e la riapertura di alcune attività può in qualche modo ridare fiato ad un’economia già in difficoltà. Sarebbe un paradosso ignorare la diversa geografia del virus. Le attività che possono svolgersi nel pieno rispetto delle regole del distanziamento sociale e che garantiscono l’uso dei dispositivi di protezione devono ripartire”. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, deputata e vice coordinatore di Forza Italia Calabria.