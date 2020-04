Coronavirus a Reggio Calabria, al via “La spesa SOSpesa”: “donazioni da centinaia di cittadini”

1 Aprile 2020 22:16

Coronavirus a Reggio Calabria, al via “La spesa SOSpesa”: “in poche ore con la SpesaSOSpesa hanno iniziato a donare centinaia di cittadini”

“In poche ore con la SpesaSOSpesa hanno iniziato a donare centinaia di cittadini”, è quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. “Le associazioni di volontariato –prosegue- già operative nella rete di solidarietà attiva dallo scorso 5 marzo, che ringrazio per la disponibilità ed il lavoro che svolgono ogni giorno, hanno già iniziato a distribuire i primi beni donati da tanti cittadini generosi. Ed anche l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa è cresciuto molto. Ringrazio di cuore – aggiunge- anche tutti i commercianti che hanno contribuito fino ad ora”.

Ecco una infografica che spiega bene come funziona il circuito e l’elenco aggiornato delle attività che hanno aderito:

1. Bottega “Pane e Varietà” – Pellaro via Nazionale San Leo 143

2. Passion Fruit, frutta verdura e alimentari via Nicola Furnari 30

3. CARREFOUR via Pio XI

4. CONAD

Gallico, via Nazionale 164

Gallico, via Quarnaro trav1

Pellaro, via Sottolume ‪trav. Scordino 16‬

Villa San Giovanni c/o Perla dello stretto

Supermercato Erregi Catona

Catona via nazionale 137

5. CRAI

via Santa Caterina

via Reggio Campi

6. DESPAR

via Aspromonte 30

via Possidonea 47

via Aschenez prolungamento 15 D

S.S. 106 Superstrada Jonica Pellaro

7. Fattoria della Piana – Viale Calabria 342

8. Frugì frutta verdura e generi alimentari – via Stadio a valle 30

9. IPERCOOP

via De Nava n. 1

Centro Commerciale Porto Bolaro

Parco Commerciale Le Ninfee

10. Market Molè – via G. Musella 6

11. Panificio Giustra – piazza Carmine angolo via Muratori e via XXI agosto

12. Panificio 360° via Polistena 58

13. VERDE BLU

via Pio XI

via osanna 2/b

via nazionale pellaro 134

via Padre Catanoso

14. La Botteguccia via P. Andiloro 157

15. Contè via Nicola Furnari 67

16. Macelleria Calabrò via arangea 23

17. Panificio biscottificio Latella

Pellaro via nazionale 201/a

Pellaro via cartisano II n15

18. Detercity via sbarre centrali 179/b

19 Centro casa

via Gaspare del fosso 19/a

via Nino Bixio 18/a

20. Minimarket Grano Vita via Demetrio Tripepi 33/35

21 Alimentari Gastronomia e Diversi via Sant’Anna

22.Alimentari Buonsanti via argine destro calopinace Sant’Anna 48

23. Decò

via Ravagnese Superiore 122

via Micene 1

via Santa Caterina 96

24. L’antico sapore via reggio campi II tronco 331/a

25. Panificio dolce e salato via sbarre 115

26. Scuncia alimentari Cataforio via provinciale 83

27. Panificio Fazia via generale Tommasini 26

28. MD Viale Laboccetta 104

29. Madreterrasud via Padova 31

30. La cuccia di Bugs viale Aldo Moro 117

