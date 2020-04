Coronavirus a Reggio Calabria, almeno un sorriso nella tragedia: tamponi tutti negativi nella casa di cura ‘Santa Rita’

14 Aprile 2020 13:03

Il mandato di sequestro nel giorno di Pasqua, poi il test dei tamponi su pazienti e operatori: nessun contagio all’interno della casa di cura ‘Santa Rita’ a Reggio Calabria

Ieri abbiamo parlato di quanto accaduto alla casa di cura ‘Santa Rita’ situata nella zona nord di Reggio Calabria, oggi ci sono altre novità. In mezzo a tutto questo tran-tran di mandati di sequestro, problemi amministrativi e ritardi burocratici, c’è almeno una buona notizia. E’ infatti ufficiale il risultato dei tamponi effettuati sui pazienti e sugli operatori: tutti i test sono negativi al Coronavirus. Una notizia rassicurante quantomeno per i parenti dei malati, che con l’azienda Santa Rita avevano trovato un punto sicuro per i propri anziani. Una vicenda a cui seguiranno sicuramente altri sviluppi.