Coronavirus a Reggio Calabria, Sarica: “Parrucchieri, barbieri ed estetisti: tre categorie abbandonate dallo Stato”

15 Aprile 2020 22:00

Coronavirus a Reggio Calabria, Sarica: “è dall’ 11 marzo che acconciatori ed estetisti hanno chiuso i loro calorosi saloni, quindi più di 350.000 operatori del settore, sono finiti a casa tra dipendenti e titolari, sono totalmente inermi e impotenti alle volontà di un governo disorientato e vigliacco”

“É dall’ 11 marzo che acconciatori ed estetisti hanno chiuso i loro calorosi saloni, quindi più di 350.000 operatori del settore, sono finiti a casa tra dipendenti e titolari, sono totalmente inermi e impotenti alle volontà di un governo disorientato e vigliacco. I titolari di queste beauty Salon, quasi nella totalità dei casi, sono artigiani veri e proprio. Uomini e Donne che lavorano senza sosta e che pur di non far fronte agli impegni economici assunti non si concendono nemmeno le ferie“, è quanto scrive in una nota Gianni Sarica. “In questo periodo triste –prosegue- di emergenza dovuta al covid-19, dove appunto come dicevo sopra si trovano chiusi ,ma nonostante ciò sono sempre alle prese con affitto, luce e molte altre tasse ancora da pagare grazie a chi ci governa e purtroppo ahimè non riescono a garantire nemmeno un salario minimo ai suoi dipendenti ( molti ancora devono percepire la cassa integrazione di marzo ). Un altro scenario ,che si potrebbe avverare una volta riaperte le attività, é il probabile licenziamento di qualche collaboratore o addirittura per i più sfortunati su i quali pendono gravi difficoltà debitorie e quindi economiche ci potrebbe essere la chiusura definitiva delle attività”.