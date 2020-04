16 Aprile 2020 15:04

Reggio Calabria, Andriani: “indispensabile un programma di sanificazione che non può certo escludere la raccolta dei rifiuti e l’eliminazione delle microdiscariche presenti dappertutto”

“Dallo scoppio della Pandemia ad oggi, per sensibilità e doverosa solidarietà, all’interno della nostra comunità afflitta dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni governative, si è soprasseduto sulla stigmatizzazione, spesso costretti ad effettuare, intorno al modus operandi delle istituzioni comunali”. E’ quanto scrive in una nota Gabriella Andriani, responsabile regionale Movimento Autonomo Calabria. “Poichè ci troviamo ancora in emergenza sanitaria, seppur confortata dai dati dei contagi in calo nella nostra città, dobbiamo richiamare l’attenzione del Sindaco e del delegato assessore ai rifiuti, su un urgente ed indispensabile programma di sanificazione che non può certo escludere la raccolta di tutti i rifiuti urbani e l’eliminazione delle microdiscariche presenti dappertutto. E’ appena il caso di precisare che tale condizione di assenza di igiene urbana, ora più che mai, può divenire un aggravante per la salute dei cittadini. Siamo a conoscenza che lo smaltimento dell’organico è fermo dai primi del mese e l’indifferenziato, con limitazioni al conferimento. A breve inizieranno ad alzarsi le temperature ed i rifiuti saranno un veicolo di infezioni attraverso l’aria e la presenza di insetti, topi e scarafaggi”.