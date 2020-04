“Andrà tutto bene”, i disegni dei bambini della scuola d’infanzia “De Amicis” di Reggio Calabria [VIDEO]

1 Aprile 2020 17:46

Reggio Calabria, il dirigente Romeo: “il messaggio più forte in questo periodo difficile lo lasciamo lanciare ai più piccolini. Insieme ce la faremo”

“La scuola quale luogo per gli apprendimenti e per viverli assieme. Nessun operatore scolastico potrebbe ribadire all’affermazione che si apprende di più insegnando che vivendo. E’ ineluttabile l’avvicendarsi dei messaggi nel percorso educativo e che i bambini comunichino tanto e , forse, più di quello che apprendono è rigorosamente e palesemente risaputo. In questo difficile momento sono loro i protagonisti del coraggio e dell’esempio agli adulti“, è quanto scrive in una nota il dirigente della scuola d’infanzia “De Amicis”, dott. Giuseppe Romeo. “Sono loro i più inclini – prosegue- al cambiamento e tale principio, quasi darviniano, in questo periodo di grande crisi e confusione serve meglio a “digerire” le necessarie ed imposte distanze sociali. La scuola in questi ultimi giorni, alla sua generale funzione di agenzia formativa nel e del territorio, ha assunto anche un nuovo ruolo, non certo marginale, un ruolo attivo nel cambiamento e nell’adeguamento, ruolo che, sembrerà strano, non è nuovo per gli operatori scolastici abituati a guidare quotidianamente il divenire nelle classi (spaccato sociale) nelle quali agiscono. La sfida, però, è diventata difficile: coniugare la didattica a distanza con l’abbraccio emozionale e culturale della quotidiana vita relazionale di classe. La didattica a distanza non può essere, di certo, una panacea, occorre continuare a lavorare, anche sa da lungi, sull’educazione emotiva. I bambini non si devono e non possono sentirsi soli ma continuare a ricevere l’abbraccio della scuola anche in questa rivoluzione digitale. Tutti i docenti, nessuno escluso, stanno continuando ad attuare i loro progetti educativi rimettendosi in discussione per una didattica a distanza quale nuova opportunità, sempre più convinti che non potrà sostituire quella in presenza, che deve interagire con il nostro modo di fare scuola per “fare” delle teste ben fatte e non delle teste piene. Il messaggio più forte in questo periodo difficile lo lasciamo lanciare a loro, ai più piccolini. Insieme ce la faremo”, conclude.

