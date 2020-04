16 Aprile 2020 17:22

Coronavirus: Inarsind Reggio Calabria promuove una raccolta fondi da destinare interamente alla Protezione Civile e, che come previsto nell’ambito del Decreto Legge “Cura Italia”, ha aperto un conto corrente bancario

Inarsind Reggio Calabria ( Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti italiani), in collaborazione con la società Ecoplan3 srls accreditata come ente di Formazione alla Regione Calabria, promuove a livello nazionale una raccolta fondi attraverso donazioni volontarie di € 10,00 da destinare interamente alla Protezione Civile, che come previsto nell’ambito del Decreto Legge “Cura Italia”, ha aperto un conto corrente bancario dedicato ed ha istituito un fondo per assicurare sostegno economico ai familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l’emergenza e decedute nell’esercizio della propria funzione ed attività a causa del virus Covid-19. Nello specifico, la donazione è contestuale all’iscrizione gratuita al corso sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, durata 8 ore in modalità e-learning valido ai fini dell’aggiornamento sicurezza CSE/CSP ed R.S.P.P,con il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) per Architetti e Ingegneri

Di seguito il link dove poter effettuare l iscrizione e il pagamento della donazione con il riconoscimento di 8 CFP: https://is.gd/DqxzFS