Coronavirus: raccolta fondi in favore del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria [INFO e DETTAGLI]

21 Aprile 2020 18:38

Coronavirus: la Reghium Esports è lieta di “annunciare un fantastico evento in collaborazione ed in favore del GOM di Reggio Calabria”

La Reghium Esports è lieta di “annunciare un fantastico evento in collaborazione ed in favore del GOM di Reggio Calabria, con l’obiettivo di raccogliere quanti più fondi possibili da destinare all’Azienda Ospedaliera Reggina impegnata nella battaglia contro il Covid-19. L’iniziativa sarà concentrata in una LIVE di 12 ore sulla piattaforma Twitch, sabato 25 aprile a partire dalle ore 10, all’interno della quale si alterneranno tornei virtuali di FIFA 20, Fortnite, Call Of Duty e NBA 2K. Nel corso della diretta si intervalleranno ai tornei online diversi ospiti: parteciperanno alla diretta il Primo Cittadino reggino, Giuseppe Falcomatà; il Direttore Sportivo della Reggina 1914, Massimo Taibi; gli showman Gennaro Calabrese, Gigi Miseferi e Pasquale Caprì; giornalisti e molti altri ancora”.

Gli organizzatori ringraziano per il supporto la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Reggio Calabria.

Sarà possibile donare tramite:

PayPal (https://reghiumesports.com/donazionegom)

Twitch (https://streamlabs.com/reghiumesports/tip)

Bonifico Bancario

Intestatario: Reghium eSports ASD

IBAN:IT38H0303216300010000185773

Causale: Donazione GOM

Gli organizzatori ringraziano gli Aragon Esports, Aqvarius Team, Monsters Lab Esports e IBL.