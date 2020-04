Coronavirus a Reggio Calabria, il Planetarium Pythagoras festeggia la Pasqua con un video: “seppur lontani siamo uniti virtualmente”

10 Aprile 2020 15:25

Il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria ha realizzato un video per festeggiare la Santa Pasqua. Le immagini sono state realizzate da Marica Canonico, e vede la partecipazione del Responsabile scientifico del Planetario Pythagoras, Angela Misiano, e di Marco Romeo, Rosario Borrello e Marica Canonico dello Staff del Planetario ed ha lo “scopo di unirci virtualmente, alle persone, e sono moltissime, che con passione e affetto seguono ogni nostra iniziativa e perché no, anche tutti coloro che ancora il Planetario non lo conoscono. Il tema di questo video si lega alla Settimana Santa appena iniziata. Cerchiamo di spiegare perché la celebrazione della Santa Pasqua, che culmina con la memoria della Resurrezione di Cristo, cambia di anno in anno. Con nostra immensa gioia, al video si sono uniti, non solo per gli auguri di Pasqua ma anche per raccontarci le loro esperienze, i ragazzi delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, in ordine di apparizione: Filippo Nucera, Vittoria Altomonte, Alexia Verduci, Martina Ravenda, Andrea Labate, Antonino Margariti. Si ringrazia, inoltre, per aver prestato la sua voce al video, il Prof. Enzo Zolea”.