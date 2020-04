Coronavirus a Reggio Calabria, il dono di Papa Francesco: mascherine e tute protettive per l’Ospedale di Locri

10 Aprile 2020 19:31

Coronavirus a Reggio Calabria: Papa Francesco ha donato all’Ospedale di Locri mascherine e tute protettive per affrontare l’emergenza sanitaria

Papa Francesco a sostegno anche della Calabria. Il Santo Padre ha donato all’Ospedale Spoke di Locri 4mila mascherine e 400 tute con annessi occhiali di protezione. Il materiale è destinato dall’elemosiniere del Papa, caridinale Konrad Krajewskial, al vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, che domani si impegnerà nella consegna per il personale sanitario impegnato nella lotta al Coronavirus. Sua Eccellenza monsignor Oliva fa sapere che oltre alle 7 scatole di materiale sanitario ricevuto, sono in arrivo anche 2 respiratori per il reparto di Terapia Intensiva.