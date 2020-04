Coronavirus a Reggio Calabria: “proteggiamo i nostri medici di famiglia ed i pediatri, dotiamoli di dispositivi di protezione individuale”

5 Aprile 2020 23:00

Coronavirus a Reggio Calabria: “proteggiamo i nostri medici di famiglia ed i pediatri, non è possibile che operano senza dispositivi di protezione individuale visitando ambulatorialmente e a domicilio i propri pazienti”

“Alla luce dell’ emergenza che ha violentemente colpito il nostro paese, ad oggi, a distanza di quasi un mese è doveroso evidenziare come molti sono i medici di famiglia, pediatri ed i loro collaboratori che con sacrificio ed abnegazione ad elevato rischio della propria salute, ancora operano privi di qualunque dispositivo di protezione individuale visitando ambulatorialmente e a domicilio i propri pazienti“, è quanto scrive Giuseppe Eraclini. “Se si pensasse minimamente al fatto – prosegue- che ogni medico di famiglia assiste quasi 1000 o più pazienti e qualora malauguratamente dovessero essere contagiati dal covid19, come già avvenuto in altre parti della nostra nazione, ci si ritroverebbe a fronteggiare un emergenza sanitaria che comporterebbe inevitabilmente un blackout ai pronti soccorso ed alle guardie mediche, perché molti rimarrebbero privi di riferimento del proprio medico. I Dispositivi di Protezione individuale servirebbero per continuare a garantire l’assistenza, per la protezione stessa dei pazienti che accedono agli studi medici e per quelli più fragili che necessitano di visita a domicilio. Non è possibile attendere ancora. E’ di fondamentale importanza garantire a tutti coloro che operano quotidianamente in prima linea la massima protezione”. Mi rivolgo al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria di attivarsi con la massima urgenza, con i propri mezzi affinché venga disposta la dotazione di kit di protezione ai medici di famiglia, pediatri ed ai loro collaboratori, al fine di garantire lo svolgimento della propria attività nella totale sicurezza”, conclude.

Valuta questo articolo