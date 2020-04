Coronavirus, in Calabria mascherine OBBLIGATORIE: ecco l’ELENCO dei negozi di Reggio in cui si possono acquistare [CONTATTI e DETTAGLI]

15 Aprile 2020 18:32

Coronavirus a Reggio Calabria, “obbligo di mascherina per chi arrivanel territorio”: ecco l’elenco di attività, negozi e farmacia che ne vendono

Si avvicina la fase 2 per il nostro Paese, gli italiani dovranno imparare a convivere con il Coronavirus. Molte abitudini sicuramente inizieranno a far parte della vita di tutti i giorni: si indosseranno le mascherine per uscire di casa, molta più gente porterà i guanti alle mani e si cercherà di mantenere almeno la distanza di un metro dagli altri. A proposito di mascherine, adesso rappresentano un obbligo per tutti i calabresi che vorranno muoversi nei limiti imposti dalle normative vigenti. È la principale novità dell’ultima ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli. Nel testo firmato dalla presidente della Regione, ed efficace fino al 3 maggio, si fa chiaro riferimento all’obbligo di utilizzo delle mascherine o qualsiasi altro strumento di protezione di naso e bocca (soprattutto in uffici pubblici ed esercizi commerciali) per “tutte le persone che si spostino o giungano all’interno del territorio regionale per attività consentite e autocertificate”. Trovarle nelle farmacie è molto difficile in questi giorni, per non dire un’impresa, però molte aziende a Reggio Calabria si stanno attrezzando per metterle a disposizione dei clienti.

Coronavirus a Reggio Calabria, elenco dei negozi e delle farmacia che vendono mascherine

Di seguito l’elenco dei negozi e delle farmacie che vendono mascherine a Reggio Calabria:

Barreca elettricità : Via XXI Agosto, 48 (RC) – Telefono: 3477851853 ;

: Via XXI Agosto, 48 (RC) – Telefono: ; Clivia Profumi : Via Ravagnese Superiore, 62/b (RC) – Telefono: 0965/642742 ;

: Via Ravagnese Superiore, 62/b (RC) – Telefono: ; Farmacia Eremo : Via Cardinale Portanova, 162 (RC) – Telefono 0965/882077 ;

: Via Cardinale Portanova, 162 (RC) – Telefono ; Ferramenta Barillà Angelo : Via sbarre centrali 57/a (RC) – Telefono: 0965/57520 ;

: Via sbarre centrali 57/a (RC) – Telefono: ; Kasanova : Corso Garibaldi, 447/449 (RC) – Telefono: 0965/312904 ;

: Corso Garibaldi, 447/449 (RC) – Telefono: ; Martino Ceramiche : Via Ravagnese Superiore, 160 (RC) – Telefono 0965/643713 ;

: Via Ravagnese Superiore, 160 (RC) – Telefono ; Ortopedia Aniello Mele : Via Torrione, 101 (RC) – 0965/813100 ;

: Via Torrione, 101 (RC) – ; PluriShield : Via Prato, 7 (RC) – Email: info@plurishield.it ;

: Via Prato, 7 (RC) – Email: ; Puerta del Sol: Via Gaspare del Fosso, 48 (RC) – Telefono 0965/26275 ;

Si invitano tutte le aziende reggine che vendono mascherine e vogliono essere inserite in lista a mandare una segnalazione al nostro indirizzo email redazione@strettoweb.com