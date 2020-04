Coronavirus a Reggio Calabria, la lista delle attività che svolgono servizio a domicilio: supermercati, macellerie, pescherie, gelaterie, farmacie e casalinghi [ELENCO]

5 Aprile 2020 11:32

Emergenza Coronavirus, molte aziende a Reggio Calabria hanno attivato il servizio a domicilio: l’elenco dei negozi alimentari, farmacie e casalinghi che consegnano direttamente a casa

Emergenza Coronavirus – Anche a Reggio Calabria sono diversi i negozi che in queste settimane si sono attrezzati per svolgere il servizio a domicilio. Molti cittadini infatti sono costretti a rimanere in casa per rispettare le misure anti-contagio imposte dal Governo italiano. Anche fare la spesa al supermercato o recarsi in farmacia potrebbe essere un rischio. Per tale motivo molte aziende hanno deciso di attivare il servizio delivery, utile ai cittadini più in difficoltà e che possa al tempo stesso evitare file e assembramenti fuori e dentro i locali.

Di seguito l’elenco dei negozi che hanno attivato il servizio a domicilio a Reggio Calabria suddivisi per categorie.

ALIMENTARI: botteghe, macellerie, pescherie, ortofrutta, supermercati

Alim VA.PA : Alimentari frutta verdura bibite – Via Enotria – Telefono 3202147206 ;

: Alimentari frutta verdura bibite – Via Enotria – Telefono ; Alimentari Caracciolo F.: Via Card. Portanova dir. Rausei n. 76 Reggio Calabria – Telefono 0965331221 ;

Via Card. Portanova dir. Rausei n. 76 Reggio Calabria – Telefono ; Alimentari La Dispensa Bio : Telefono 0965/331388 – (Alimentari Biologici) – Viale Genoese Zerbi, 31 Reggio Calabria;

: Telefono – (Alimentari Biologici) – Viale Genoese Zerbi, 31 Reggio Calabria; Amaranto Caffè : Cialde e Capsule Compatibili (Casa Cialde) – Via Ravagnese Superiore 64, Reggio Calabria –

Consegna a domicilio Reggio Calabria – Telefono 3454362048 – Caffè Borbone;

: Cialde e Capsule Compatibili (Casa Cialde) – Via Ravagnese Superiore 64, Reggio Calabria – Consegna a domicilio Reggio Calabria – Telefono – Caffè Borbone; A scalitta i Don Carmelo : Acqua e bibiteVia Pensilvania 15 – Consegna da zona San Gregorio a Catona. Via Pensilvania 15 – Telefono 0965/27582 – Consegne da San Gregorio a Catona;

: Acqua e bibiteVia Pensilvania 15 – Consegna da zona San Gregorio a Catona. Via Pensilvania 15 – Telefono – Consegne da San Gregorio a Catona; Azienda Vinicola Nicolosi Alfio : Vini e Acqua minerale Calabria – Via Corvo, 8/12/16 Reggio Calabria – Telefono 0965/48440 – area di consegna Reggio Calabria per un ordine minimo di 30 euro;

: Vini e Acqua minerale Calabria – Via Corvo, 8/12/16 Reggio Calabria – Telefono – area di consegna Reggio Calabria per un ordine minimo di 30 euro; Biovitamin Store : Negozio di alimenti naturali, dietetici e proteici. Integratori per il benessere e per lo sport – Via G. Battaglia 50 Reggio Calabria – Telefono 0965/038920 ;

: Negozio di alimenti naturali, dietetici e proteici. Integratori per il benessere e per lo sport – Via G. Battaglia 50 Reggio Calabria – Telefono ; Borruto Carni : Via Nazionale n.135 Gallico – Contattabile solo tramite whatsapp 3474838977 ;

: Via Nazionale n.135 Gallico – Contattabile solo tramite Caffè Bolaffi : via Possidonea 49/D (Cialde e capsule) – 3404941239 e 3407458155 ;

: via Possidonea 49/D (Cialde e capsule) – e ; Caffeina Store : Cialde e capsule originali e compatibili di tutte le marche, the e infusi – Effettua consegna gratuita a domicilio a Reggio Calabria e provincia – Via Reggio campi 2° tronco Reggio Calabria – Telefono 3288915358 ;

: Cialde e capsule originali e compatibili di tutte le marche, the e infusi – Effettua consegna gratuita a domicilio a Reggio Calabria e provincia – Via Reggio campi 2° tronco Reggio Calabria – Telefono ; Cantine Zagarella : Via Roma, 2 89121 Reggio Calabria – Telefono 0965/679521 e Fax 0965/028837 ;

: Via Roma, 2 89121 Reggio Calabria – Telefono e Fax ; Caseificio Delizie della Natura : Consegna a domicilio gratuita in tutta la città – Telefono 0965/52485 e Whatsapp 3483933363 – Punti vendita in Via Ciccarello n. 28 ed a Piazza Carmine; aperti dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00;

: Consegna a domicilio gratuita in tutta la città – Telefono e Whatsapp – Punti vendita in Via Ciccarello n. 28 ed a Piazza Carmine; aperti dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00; Chigia : Centro distribuzione bibite: Via Saracinello n. 145 Reggio Calabria – Telefono 0965/644909 ;

: Centro distribuzione bibite: Via Saracinello n. 145 Reggio Calabria – Telefono ; CongelMartino di Martino Andrea – Via Reggio campi I tronco n°47 Reggio Calabria – Telefono 3421118485 ;

– Via Reggio campi I tronco n°47 Reggio Calabria – Telefono ; Cotto e mangiato di Neri Domenica : Reggio calabria in Via viale Aldo moro traversa soccorso, 13 – Salumeria, gastronomia e pane fresco – Telefono 3888868015 e 0965/1851068 ;

: Reggio calabria in Via viale Aldo moro traversa soccorso, 13 – Salumeria, gastronomia e pane fresco – Telefono e ; Cormaci Wine & Spirits : Via Trapezi 22 – Telefono 0965/037263 e whatsapp 3929580029 ;

: Via Trapezi 22 – Telefono e whatsapp ; L’elisir del caffè : consegna gratuita a domicilio di Cialde e Capsule caffè e bevande nei vari sistemi – Via Italia n 87 zona Santa Caterina – Reggio Calabria – Telefono 0965/44987 e 3385710078 ;

: consegna gratuita a domicilio di Cialde e Capsule caffè e bevande nei vari sistemi – Via Italia n 87 zona Santa Caterina – Reggio Calabria – Telefono e ; Enoteca Care Vigne : Via Dei Correttori, 12. – Telefono 3480988159 ;

: Via Dei Correttori, 12. – Telefono ; Fattoria della Piana : Viale Calabria, 342 – Telefono: 3456093332 – Orario di apertura da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 18;

: Viale Calabria, 342 – Telefono: – Orario di apertura da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 18; F&M frutta e verdura : Viale Calabria (di fronte al Brico Center) – Telefono 0965/1652225 ;

: Viale Calabria (di fronte al Brico Center) – Telefono ; Frugì : negozio di frutta, verdura, pane, bibite, salumi, legumi, pasta – Via stadio a valle n 30 (dietro tribuna dello stadio) – Telefono 0965/490374 e 3481657778 – Da Lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle 18:00 – Consegne nella zona Sud della città;

: negozio di frutta, verdura, pane, bibite, salumi, legumi, pasta – Via stadio a valle n 30 (dietro tribuna dello stadio) – Telefono e – Da Lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle 18:00 – Consegne nella zona Sud della città; Frutta e verdura : Alimentari, Salumeria, Gastronomia, Bombole del gas, Detersivi – Via Botteghelle n. 11 ( di fronte scuola galluppi) Reggio Calabria – Telefono 3290820325 e 3203059906 ;

: Alimentari, Salumeria, Gastronomia, Bombole del gas, Detersivi – Via Botteghelle n. 11 ( di fronte scuola galluppi) Reggio Calabria – Telefono e ; Frutteto 2020 (Ficara Simone Samuele) : Via Modena – Telefono 3887590694 ;

: Via Modena – Telefono ; Futurvending s.r.l. : Via Matteotti n.4 89018 Villa San Giovanni (RC) – Consegne su Reggio Calabria e Provincia) – Caffè e macchinette – Telefono 0965/795950 e Fax 0965/752897 – Email: futurvending@gmail.com- futurv endingsrl@pec.it;

: Via Matteotti n.4 89018 Villa San Giovanni (RC) – Consegne su Reggio Calabria e Provincia) – Caffè e macchinette – Telefono e Fax – Email: futurvending@gmail.com- futurv endingsrl@pec.it; Icestore : Prodotti surgelati dal dolce al Salato (Ex papillon) Gelati e surgelati – Telefono 0965/674350 –

Le consegne verranno effettuate (dipende dalla zona) tutti giorni escluso la Domenica dalle ore 09.00 alle 18.00;

: Prodotti surgelati dal dolce al Salato (Ex papillon) Gelati e surgelati – Telefono – Le consegne verranno effettuate (dipende dalla zona) tutti giorni escluso la Domenica dalle ore 09.00 alle 18.00; Il Paradiso della frutta e verdura di Peppe Ficara : Viale Amendola 14 – Consegna a domicilio da San Gregorio a Gallico – Telefono 3533480687

: Viale Amendola 14 – Consegna a domicilio da San Gregorio a Gallico – 3533480687 Ingrosso Antonino Paviglianiti : Acqua, Latte, uova, zucchero – Telefono 0965/642742 e 3496180458 – Via S.S. 106 TRAV. F., 32 – 89134 Reggio Calabria – Servizio a domicilio gratuito con ordini superiori a 25 euro dal lunedì al sabato;

: Acqua, Latte, uova, zucchero – Telefono e – Via S.S. 106 TRAV. F., 32 – 89134 Reggio Calabria – Servizio a domicilio gratuito con ordini superiori a 25 euro dal lunedì al sabato; La Bottega del Frantoio (Azienda gricola DeLeo Alberti) – Olio extravergine d’oliva biologic, vino locale, conserve – Telefono 3283719369 – Pagamento contante e pos;

– Olio extravergine d’oliva biologic, vino locale, conserve – Telefono – Pagamento contante e pos; La Bottega dei Sapori – Salumeria, formaggeria ed Enoteca – Via Vittorio Veneto 46/A Reggio Calabria – Telefono 0965/615735 e 3668729643 – Consegna in tutta la città di Reggio Calabria Ricevimento ordini dalle 8,30 alle 14,00;

– Salumeria, formaggeria ed Enoteca – Via Vittorio Veneto 46/A Reggio Calabria – Telefono e – Consegna in tutta la città di Reggio Calabria Ricevimento ordini dalle 8,30 alle 14,00; La botteguccia di Carlo Meleca : Alimentari e frutta – Via Pasquale Andiloro 157. Reggio Calabria. –

Tel. 3287322575 – Area copertura: Reggio Campi, Sant’anna, Condera, Spirito Santo, San Cristoforo;

: Alimentari e frutta – Via Pasquale Andiloro 157. Reggio Calabria. – Tel. – Area copertura: Reggio Campi, Sant’anna, Condera, Spirito Santo, San Cristoforo; La Boutique della frutta di Caroleo Teresa : Via Ecce Homo n. 8 – Telefono 3472376105 ;

: Via Ecce Homo n. 8 – Telefono ; Laurendi giuseppe & figli srl : Via Marvasi 14 89128 Reggio calabria – Telefono 0965/892022 ;

: Via Marvasi 14 89128 Reggio calabria – Telefono ; Macelleria Bagnato Oscar Giuseppe : Via Sbarre Centrali, 530 Reggio Calabria – Telefono 3932731053 ;

: Via Sbarre Centrali, 530 Reggio Calabria – Telefono ; Macelleria Cicciù : Via Giuseppe de Nava, 89 (Accanto Chiesa Santa Lucia) Reggio Calabria – Telefono 3402931716 – Si effettuano consegne a domicilio e gastronomia su ordinazione;

: Via Giuseppe de Nava, 89 (Accanto Chiesa Santa Lucia) Reggio Calabria – Telefono – Si effettuano consegne a domicilio e gastronomia su ordinazione; Macelleria D’Arrigo Diego : via dei Garibaldini 8, Catona – Telefono: 0965/301035 e 348297696 ;

: via dei Garibaldini 8, Catona – Telefono: e ; Macelleria F.lli Comi : Macelleria, Salumeria e Gastronomia – Via Casa Savoia, 33, 89135 Reggio Calabria RC, Italia Servizio a domicilio gratuito (non è richiesto il minimo di spesa) – Telefono 3938138350 (anche Whatsapp);

: Macelleria, Salumeria e Gastronomia – Via Casa Savoia, 33, 89135 Reggio Calabria RC, Italia Servizio a domicilio gratuito (non è richiesto il minimo di spesa) – Telefono (anche Whatsapp); Macelleria “Laboratorio carni Pascoli Sicuri” : Via Gebbione a mare, 19/21 Discesa Hitachi (ex O.ME.CA) Reggio Calabria – Telefono 3480329204 ;

Area copertura: città di Reggio Calabria

: Via Gebbione a mare, 19/21 Discesa Hitachi (ex O.ME.CA) Reggio Calabria – Telefono ; Area copertura: città di Reggio Calabria Macelleria Lofaro di Lofaro Stefano : Via Reggio campi I tronco 49, 89126 Reggio Calabria – telefono 0965332338 e 3492994497 ;

: Via Reggio campi I tronco 49, 89126 Reggio Calabria – telefono e ; Macelleria Malara di Francesco&Vincenzo Malara : Viale calabria 330, Reggio Calabria – Telefono 0965/56503 ;

: Viale calabria 330, Reggio Calabria – Telefono ; Macelleria Meduri : Viale Amendola 29E – Telefono 3331409835 ;

: Viale Amendola 29E – Telefono ; Macelleria Polleria Remo Pasquale : via Botteghelle 62/B Reggio Calabria – Telefono 0965621372 – Orario 8.00 / 18.00 (domenica chiuso);

: via Botteghelle 62/B Reggio Calabria – Telefono – Orario 8.00 / 18.00 (domenica chiuso); Magie di frutta : Via stadio a monte n. 9 Reggio Calabria – Telefono 0965/1890403 ;

: Via stadio a monte n. 9 Reggio Calabria – Telefono ; Mami Srl : Caffè e non solo (Capsule, infusi, cialde, grani, macchinette, merendine, succhi di frutta, integratori e tanto altro) Via del Tordo, 18 – 89131 Ravagnese – Servizio a domicilio gratuito su tutta Reggio – Telefono 0965642533 e 3312425203 ;

: Caffè e non solo (Capsule, infusi, cialde, grani, macchinette, merendine, succhi di frutta, integratori e tanto altro) Via del Tordo, 18 – 89131 Ravagnese – Servizio a domicilio gratuito su tutta Reggio – Telefono e ; Market Molè : Generi alimentari – Via Gennaro Musella 6 (angolo Bar Poker) 89128 Reggio Calabria – Telefono 333 700 5962 ;

: Generi alimentari – Via Gennaro Musella 6 (angolo Bar Poker) 89128 Reggio Calabria – Telefono ; Minimarket di Romeo Umberto : Via Aschenez (vicino Liceo Scientifico Leonardo da Vinci) – Effettua consegne gratuite nel centro storico e nella zona Nord della Città negli orari pomeridiani – Cellulare 3478264206 ;

: Via Aschenez (vicino Liceo Scientifico Leonardo da Vinci) – Effettua consegne gratuite nel centro storico e nella zona Nord della Città negli orari pomeridiani – Cellulare Minimarket La Casereccia : Via Lia trav.1 n.9 Reggio Calabria (alle spalle chiesa S.Brunello) – Servizio consegna alimentari a domicilio gratuito con ordini superiori a 25 euro; area di consegna: zona S.Brunello, zona Università Architettura/Ingegneria/ Agraria, Via Lia , S.Caterina, salita Zerbi , Tremulini, zona Viale Libertà, Piazza del Popolo, Parco Caserta. Da Lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle 13:00 – Telefono 3518870205 ;

: Via Lia trav.1 n.9 Reggio Calabria (alle spalle chiesa S.Brunello) – Servizio consegna alimentari a domicilio gratuito con ordini superiori a 25 euro; area di consegna: zona S.Brunello, zona Università Architettura/Ingegneria/ Agraria, Via Lia , S.Caterina, salita Zerbi , Tremulini, zona Viale Libertà, Piazza del Popolo, Parco Caserta. Da Lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle 13:00 – Telefono ; Norwegian stocco : Vendita stoccafisso, baccalà, surgelati e prodotti tipici – Via sbarre centrali n19/a zona ponte San Pietro Reggio calabria – Consegne a domicilio gratuite solo mattina dalle 9:00 alle 12:30 – Telefono 0965/590096 ;

: Vendita stoccafisso, baccalà, surgelati e prodotti tipici – Via sbarre centrali n19/a zona ponte San Pietro Reggio calabria – Consegne a domicilio gratuite solo mattina dalle 9:00 alle 12:30 – Telefono ; Olio Kouvala Azienda Agricola De Leo : Olio extravergine d’oliva – e-mail info@oliokouvala.it – Telefono 3803115751 ;

: Olio extravergine d’oliva – e-mail info@oliokouvala.it – Telefono ; Pace food : Gallico – Tefono 0965/374948 e 3289309107 / 3492515194 ;

: Gallico – Tefono e / Panificio Frascati Paolo : Pane e prodotti da forno biologici , vegan e per intolleranze alimentari – Via Giuseppe De Nava, 33 Reggio Calabria – Telefono 0965/28332 e 3662301657 ;

: Pane e prodotti da forno biologici , vegan e per intolleranze alimentari – Via Giuseppe De Nava, 33 Reggio Calabria – Telefono e ; Panificio pasticceria gastronomia rosticceria Giustra : Via xxi agosto 90 /b 89127 Reggio Calabria – 0965/1890625 e 3476626811 – Facebook: Panificio Giustra;

: Via xxi agosto 90 /b 89127 Reggio Calabria – e – Facebook: Panificio Giustra; Panificio Vecchia Tradizione Di Militano Michele : Via Nazionale, 24 – Catona 89135 Reggio Calabria – Telefono 0965/600903 e 3791780088 -Consegna gratis nelle zone da Villa San Giovanni, Catona,Gallico, fino ad Archi. Consegna gratis nel resto del comune di Reggio Calabria per una spesa minima di 20 euro. Orari di consegna: mattina 11:00-13:00 sera 17:00-19:00

: Via Nazionale, 24 – Catona 89135 Reggio Calabria – Telefono e -Consegna gratis nelle zone da Villa San Giovanni, Catona,Gallico, fino ad Archi. Consegna gratis nel resto del comune di Reggio Calabria per una spesa minima di 20 euro. Orari di consegna: mattina 11:00-13:00 sera 17:00-19:00 Pescheria Chiarella Domenica : Via Demetrio Tripepi 106 Reggio Calabria – Tel. 0965/26952 e 3451668577 – Orario di consegne 7:00 – 12:30;

: Via Demetrio Tripepi 106 Reggio Calabria – Tel. e – Orario di consegne 7:00 – 12:30; Pescheria da Nino : Traversa h n 2 Pellaro, Reggio Calabria – Telefono 3289581340 ;

: Traversa h n 2 Pellaro, Reggio Calabria – Telefono ; Pescheria Tamiro – Vendita di pesce fresco e pronto cuoci – Via Giuseppe De Nava, 36 – Telefono 3462259472 ;

– Vendita di pesce fresco e pronto cuoci – Via Giuseppe De Nava, 36 – Telefono ; Real frutta Ortofrutta – Generi alimentari – Via Cardinale Portanova 31 – Zona di consegna: territorio della seconda circoscrizione – Telefono e Whatsapp 3454419692 – Email antonellagarzo@gmail.com;

– Generi alimentari – Via Cardinale Portanova 31 – Zona di consegna: territorio della seconda circoscrizione – Telefono e Whatsapp – Email antonellagarzo@gmail.com; Romanella Drinks Srl : Telefono 0965/27512 e Fax 0965/899236 – Via Salita Melissari, 26 Reggio Calabria;

: Telefono e Fax – Via Salita Melissari, 26 Reggio Calabria; Salumificio Benedetto : Vendita salumi – Consegna a domicilio gratuita in tutta la città – Telefono 0965/797332 e whatsapp 3385310294 ;

: Vendita salumi – Consegna a domicilio gratuita in tutta la città – Telefono e whatsapp ; Signor Stocco : Via Consortile 243/245 RC , tel 0965/301260 e 3476266972 – Prodotti: stoccafisso, baccalà e ventre – Zona di consegna: Giovedi da Pellaro a Reggio, Venerdi da Gallico a Bagnara;

: Via Consortile 243/245 RC , tel e – Prodotti: stoccafisso, baccalà e ventre – Zona di consegna: Giovedi da Pellaro a Reggio, Venerdi da Gallico a Bagnara; Specialità Pizzimenti: Prodotti tipici Calabresi – Via del Torrione 86 Reggio Calabria – Telefono 0965/331604 ;

Prodotti tipici Calabresi – Via del Torrione 86 Reggio Calabria – Telefono ; Supermercato Catalano : Consegne gratuite a Catona per ordini superiori a 25€ – Telefono 3892411428 e 0965/301249 ;

: Consegne gratuite a Catona per ordini superiori a 25€ – Telefono e ; Supermercati Despar Reggio Calabria – Gruppo L’Agorà whatsapp 3491925342

Via Aspromonte, 30 – Reggio Calabria

Via Possidonea, 47 – Reggio Calabria

SS 106 Jonica Pellaro – Reggio Calabria;

– Gruppo L’Agorà whatsapp Via Aspromonte, 30 – Reggio Calabria Via Possidonea, 47 – Reggio Calabria SS 106 Jonica Pellaro – Reggio Calabria; Supermercati Verdeblu : Via Osanna 2B, Reggio Calabria – Telefono 0965/896062 e 0965/882831 – Orari del servizio: lun-sab dalle 7:30 alle 13:45 e dalle 16:45 alle 9:00 – Via Padre Catanoso, Reggio Calabria -Orari del servizio: lun-sab dalle 7:30 alle 13:45 e dalle 16:45 alle 19:00;

: Via Osanna 2B, Reggio Calabria – Telefono e – Orari del servizio: lun-sab dalle 7:30 alle 13:45 e dalle 16:45 alle 9:00 – Via Padre Catanoso, Reggio Calabria -Orari del servizio: lun-sab dalle 7:30 alle 13:45 e dalle 16:45 alle 19:00; Zeroglut: Produzione prodotti senza glutine e lattosio per le persone che hanno problemi di intolleranza o celiaci – Via Ipponio 99 Reggio Calabria – 3406796549 e 3480127619 .

ANIMALI E AGRICOLTURA, PIANTE E GIARDINAGGIO

Aquariworld Pet Shop : mangimi antiparassitari accessori per animali – Via Rodi 12/14 ( II°traversa via Nicola Furnari ,angolo Ferraro elettrodomestici) Reggio Calabria – Area di consegna: Reggio Calabria – Telefono 0965/58757 ;

: mangimi antiparassitari accessori per animali – Via Rodi 12/14 ( II°traversa via Nicola Furnari ,angolo Ferraro elettrodomestici) Reggio Calabria – Area di consegna: Reggio Calabria – Telefono ; Crucitti Garden S.A.S. : Via Arcovito 55 Reggio Calabria – Attrezzi e prodotti per agricoltura. Consegna a domicilio. Telefono 0965/812978 ;

: Via Arcovito 55 Reggio Calabria – Attrezzi e prodotti per agricoltura. Consegna a domicilio. Telefono ; Iper Pet di Simone A. Scappatura : Via Carso 3 Reggio Calabria – Telefono 0965/42367 e Fax 0965/651163 ;

: Via Carso 3 Reggio Calabria – Telefono e Fax ; La cuccia di Bugs Pet-Shop : Accessori per animali, Antiparassitari ed Integratori. Sed in via Aldo Moro 117 (Reggio Calabria) e in via Nazionale trav. i, 30 (Pellaro) – Area di consegna gratuita senza limite di spesa: Reggio Calabria, Pellaro, Bocale e Lazzaro – Telefono e whatsapp 3331886956 / 3392054878 ;

: Accessori per animali, Antiparassitari ed Integratori. Sed in via Aldo Moro 117 (Reggio Calabria) e in via Nazionale trav. i, 30 (Pellaro) – Area di consegna gratuita senza limite di spesa: Reggio Calabria, Pellaro, Bocale e Lazzaro – Telefono e whatsapp / Negozi Animalstore : Alimenti, farmaci e parafarmaci per Animali – Via Missori, anche Viale Calabria, Parco Commerciale “le Ninfee”; Via De Nava,33; Via Nazionale Occhio di Pellaro 331, Pellaro – Telefono 3315980819 e 0965/1891005 , 0965/1892181 ;

: Alimenti, farmaci e parafarmaci per Animali – Via Missori, anche Viale Calabria, Parco Commerciale “le Ninfee”; Via De Nava,33; Via Nazionale Occhio di Pellaro 331, Pellaro – Telefono e , ; The Green Garden di Latella Annunziato : Via Magna Grecia Lazzaro Motta San Giovanni – Telefono 3332190631 ;

: Via Magna Grecia Lazzaro Motta San Giovanni – Telefono ; Universal Natura di Donato Stelitano : Negozio di alimenti e accessori per animali, attrezzi per l’agricoltura e giardinaggio, ferramenta e piantine da orti – Piazza Tripepi 6, Gallina (RC) – Telefono 3453342414 – Area di consegna: Gallina, Arangea, Sant’Elia di Ravagnese;

: Negozio di alimenti e accessori per animali, attrezzi per l’agricoltura e giardinaggio, ferramenta e piantine da orti – Piazza Tripepi 6, Gallina (RC) – Telefono – Area di consegna: Gallina, Arangea, Sant’Elia di Ravagnese; Work & Dog Pet Shop: Mangimi, antiparassitari e articoli per animali Via Sbarre Inferiori, 363 Reggio Calabria – Telefono 0965/1891998 e 3458513914 – Area di consegna: Città di Reggio Calabria.

BAR: Gelaterie e Pasticcerie

Bar Caffè del Tempo : Viale Calabria 334 – Telefono 0965/021975 ;

: Viale Calabria 334 – Telefono ; Bar Gelateria Fantasia : Via Nazionale 363, Pellaro Reggio Calabria – Whatsapp 392 141 52 73 ;

: Via Nazionale 363, Pellaro Reggio Calabria – Whatsapp ; Bar Pasticceria Gelateria Porcino & Ligato : Via Nazionale Santa Caterina – Telefono e Whatsapp 3270009840 / 3296191548 ;

: Via Nazionale Santa Caterina – Telefono e Whatsapp / ; Gelateria Mckenzye : Via Giudecca,15 – Telefono 0965/920792 e Whatsapp 3494157703 – Zona centro;

: Via Giudecca,15 – Telefono e Whatsapp – Zona centro; La Bottega del Gelato : Via Muratori angolo Spanò 29A – Whatsapp 3896928557 ;

: Via Muratori angolo Spanò 29A – Whatsapp ; Malavenda Cafè : Pasticceria a domicilio su ordinazione – Via Zecca 1, Reggio Calabria – Telefono 096521983 e 3271782919 – Consegne lunedì, giovedì e sabato mattina;

: Pasticceria a domicilio su ordinazione – Via Zecca 1, Reggio Calabria – Telefono e – Consegne lunedì, giovedì e sabato mattina; Pasticceria Caridi srl: Consegne a domicilio mercoledì e sabato in città – Corso Garibaldi n. 529 –

Telefono 0965/1890170 e whatsApp 3484677542 ;

CARTOLERIE: Prodotti per ufficio, elettrodomestici e informatica

Assistenza Tecnica S.I.A. : Via Fiorentino 5/c – Vendita e Assistenza, servizio di assistenza mediante ritiro e consegna a domicilio per pc desktop, notebook e periferiche. Telefono 3469851323 email siasaspc@gmail.com;

: Via Fiorentino 5/c – Vendita e Assistenza, servizio di assistenza mediante ritiro e consegna a domicilio per pc desktop, notebook e periferiche. Telefono email siasaspc@gmail.com; Cartolibreria Archigeo Store : ordine minimo di 5.00 +1,00 € trasporto – Via Ravagnese salita aeroporto 30 Reggio Calabria – Telefono 0965/1650886 ;

: ordine minimo di 5.00 +1,00 € trasporto – Via Ravagnese salita aeroporto 30 Reggio Calabria – Telefono ; Centroriparo SRL : Via cantaffio 38/b Reggio Calabria – Telefono 0965/038564 ;

: Via cantaffio 38/b Reggio Calabria – Telefono ; Elettrodomestici Mandaglio : Via Possidonea 20/h Reggio Calabria – Telefono 0965/25454 ;

: Via Possidonea 20/h Reggio Calabria – Telefono ; Grande Kartoleria Reggina di Malara Antonia : Via Nazionale 347 Pellaro RC – Telefono 3922679889 / 3341444210 – Disponibili nel consegnare il seguente materiale: Carta, Rotoli, cancelleria e articoli per ufficio e per attività commerciali, artoleria scolastica, stampe e fotocopie;

: Via Nazionale 347 Pellaro RC – Telefono / – Disponibili nel consegnare il seguente materiale: Carta, Rotoli, cancelleria e articoli per ufficio e per attività commerciali, artoleria scolastica, stampe e fotocopie; Multiservice 5D : Ritiro e Consegna A Domicilio – Assistenza Autorizzata con Riparazione In SEDE di Huawei, centro Racc. Autorizzato per tutti Brand di Telefonia ed Informatica, consulenza Remota per Configurazioni Software Didattici, Smart Working, posa in opera di Centralini Cloud per proseguire in Telelavoro – Via Mortara Ravagnese 60 – Email info@multiservice5d.it e whatsapp 3737213061 ;

: Ritiro e Consegna A Domicilio – Assistenza Autorizzata con Riparazione In SEDE di Huawei, centro Racc. Autorizzato per tutti Brand di Telefonia ed Informatica, consulenza Remota per Configurazioni Software Didattici, Smart Working, posa in opera di Centralini Cloud per proseguire in Telelavoro – Via Mortara Ravagnese 60 – Email info@multiservice5d.it e whatsapp ; Pc Recovery : Vendita e Assistenza Informatica Via Italia 80 Reggio Calabria – sito www.pcrecoveryrc.it, email pcrecovery@live.it e whatsapp 3389878310 .

: Vendita e Assistenza Informatica Via Italia 80 Reggio Calabria – sito www.pcrecoveryrc.it, email pcrecovery@live.it e whatsapp . Progetto Ufficio : Forniture ed arredi per ufficio, consumabili per stampanti Carta e cancelleria, assistenza tecnica – Via S.Anna Secondo Tronco 87 – Reggio C. (di fronte palazzo di vetro) – WhatsApp 3335699293 e Telefono 3516280075 ;

: Forniture ed arredi per ufficio, consumabili per stampanti Carta e cancelleria, assistenza tecnica – Via S.Anna Secondo Tronco 87 – Reggio C. (di fronte palazzo di vetro) – WhatsApp e Telefono ; Sos Tech: Assistenza Informatica e Telefonia – Ritiro e Consegna a domicio – Consulenza e Servizi di Telefonia Fissa, Mobile, Luce e Gas, Centro Sky, Netflix Service,Promozione Sky dedicata allo speciale momento – Via Plebiscito 8 (Accanto Scuola Piria) – 0965/490398 e 0965/490398.

CASALINGHI

C&V Catona : Via Tratti 5 di Catona, Reggio Calabria – Consegna gratuita ordine minimo 15€ – Numero 0965302795 ;

: Via Tratti 5 di Catona, Reggio Calabria – Consegna gratuita ordine minimo 15€ – Numero ; Clivia profumi : Consegna su tutto il territorio comunale entro 24h – Telefono 0965/642742 – Pagamento in contrassegno o bancomat. Spedizione anche tramite corriere per hinterland (7€ costo spedizione);

: Consegna su tutto il territorio comunale entro 24h – Telefono – Pagamento in contrassegno o bancomat. Spedizione anche tramite corriere per hinterland (7€ costo spedizione); Le Dive SNC : Prodotti di benessere, bellezza e igiene personale – Via Arangea, Reggio Calabria – Telefono 0965/612654 WhatsApp 3663325299 consegna nel comune di R.C

: Prodotti di benessere, bellezza e igiene personale – Via Arangea, Reggio Calabria – Telefono WhatsApp 3663325299 consegna nel comune di R.C Splendidi e Splendenti: prodotti per l’igiene e la cura della persona e della casa – consegne a domicilio su tutte le province della Calabria – www.splendidisplendenti.it

FARMACIE

Antica Farmacia Arcudi S.n.c : Corso Garibaldi, 372 (zona duomo) Reggio Calabria – Telefono 0965/24471 ;

: Corso Garibaldi, 372 (zona duomo) Reggio Calabria – Telefono ; Farmacia Arangea della dott.ssa Simonetta Neri : Via Arangea 172/A Reggio Calabria – Telefono: 0965/027499 – Email: arangea@farmacianeri.it;

: Via Arangea 172/A Reggio Calabria – Telefono: – Email: arangea@farmacianeri.it; Farmacia Fata Morgana : Via Osanna, 15 Reggio Calabria- Telefono 0965/24013 ;

: Via Osanna, 15 Reggio Calabria- Telefono ; Farmacia Laganà : Corso Giuseppe Garibaldi, 573 Reggio Calabria – Telefono 0965/28032 e whatsapp 3281718912 ;

: Corso Giuseppe Garibaldi, 573 Reggio Calabria – Telefono e whatsapp ; Farmacia Marra : Via Santa Caterina D’Alessandria, 228 – Telefono: 0965/650027 e whatsapp 3791753500 ;

: Via Santa Caterina D’Alessandria, 228 – Telefono: e whatsapp ; Farmacia Pellicanò D.ssa Luciana : Viale Calabria n.78 – Telefono 0965/52022 e whatsapp 3492148856 ;

: Viale Calabria n.78 – Telefono e whatsapp ; Farmacia Pellicanò SANT’AGATA : Consegna a domicilio gratuita – Via Ravagnese Inferiore n°9 – Telefono 0965/643174 e WhatsApp 3391445981 ;

: Consegna a domicilio gratuita – Via Ravagnese Inferiore n°9 – Telefono e WhatsApp ; Farmacia Pellicanò BOCALE : Consegna a domicilio gratuita – Via Nazionale 695, 89134 Bocale II – Telefono 0965/677420 ;

: Consegna a domicilio gratuita – Via Nazionale 695, 89134 Bocale II – Telefono ; Farmacia Pellicanò SAN LEO : Consegna a domicilio gratuita – Via Nazionale 66, 89135 San Leo – Telefono 0965/675180 ;

: Consegna a domicilio gratuita – Via Nazionale 66, 89135 San Leo – Telefono ; Farmacia Pugliatti sas di Serro Valanidi : offre la propria disponibilità a effettuare consegne di farmaci a domicilio su tutto il territorio comunale – Telefono 368633978 ;

: offre la propria disponibilità a effettuare consegne di farmaci a domicilio su tutto il territorio comunale – Telefono ; Farmacia Salus : Via Nazionale Pellaro, 353 Reggio Calabria – Telefono 0965/359468 ;

: Via Nazionale Pellaro, 353 Reggio Calabria – Telefono ; Parafarmacie Creazzo : Telefono e whatsapp 3283891813 – Via Giuseppe De Nava, 60 0965/25262 – Via Santa Caterina, 101 0965/7817081 ;

: Telefono e whatsapp – Via Giuseppe De Nava, 60 – Via Santa Caterina, 101 ; Parmafarmacia Salute Store: Via Modena 26 – Telefono 3512844991 – Ortopedia, Sanitaria, Veterinaria.

GAS E PELLET

Domotek srl : Pellet – Via Ravagnese superiore 156 Reggio Calabria – Telefono 0965/1892268 – Orari di apertura 8.30/13.00 15.30/19.00 dal lunedì al venerdì;

: Pellet – Via Ravagnese superiore 156 Reggio Calabria – Telefono – Orari di apertura 8.30/13.00 15.30/19.00 dal lunedì al venerdì; Emme T Clima Sas: Via Siracusa, 7 Reggio Calabria – Telefono 0965/57317 e 0965/490673 ;

Via Siracusa, 7 Reggio Calabria – Telefono e ; Luvarà : Servizio a domicilio bombole di gas – Via nazionale pellaro 1 – Telefono 0965/359823 e 327/9297790 ;

: Servizio a domicilio bombole di gas – Via nazionale pellaro 1 – Telefono e ; No Limits di Amaddeo Pietro : Consegna a domicilio bombole GPLVia Reggio Campi II tronco 105/d Telefono 0965/891323 – Via Gebbione 110 Telefono 0965/53117 .

OTTICA

: Consegna a domicilio bombole GPLVia Reggio Campi II tronco 105/d Telefono – Via Gebbione 110 Telefono . Ottica 2000 di Latella Rocco : Via Cardinale Portanova nr 94d – Telefono 3245419035 ;

: Via Cardinale Portanova nr 94d – Telefono ; Ottica Ettore Giannilivigni Eyewear : Corso Giuseppe Garibaldi, 613 – Telefono 3206035757 / 3339407103 – Possibilità di pagamento anche tramite pos mobile;

: Corso Giuseppe Garibaldi, 613 – Telefono / – Possibilità di pagamento anche tramite pos mobile; Ottica Galizia : via De Nava 14 – Telefono 3478659586 ;

: via De Nava 14 – Telefono ; Ottica Giannilivigni: Viale Aldo Moro N°57/61 – Telefono 0965/54068 e 3480646840 / 3467873661 .

PIZZERIE, POLLERIE, PUB E RISTORANTI

Chicken & Co : Via Demetrio Tripepi 143/145, Reggio Calabria – Telefono 0965/1892720 – Pranzo e cena;

: Via Demetrio Tripepi 143/145, Reggio Calabria – Telefono – Pranzo e cena; Chicken Friends… non solo pollo : Viale Calabria 322, Reggio Calabria – Pollo alla brace bio, patate sia al forno che fritte, – Dalle 18:00 alle 21:30, a Reggio Calabria – Consegne da Catona a Bocale – Telefono 0965/616114 o al 3937865234 ;

: Viale Calabria 322, Reggio Calabria – Pollo alla brace bio, patate sia al forno che fritte, – Dalle 18:00 alle 21:30, a Reggio Calabria – Consegne da Catona a Bocale – Telefono o al ; Il ritrovo di Cesare : Via Domenico Muratori 41/c- Reggio Calabria – Pizzeria e rosticceria – Telefono 3420691871 – Consegne a domicilio Dalle 19 alle 22:30;

: Via Domenico Muratori 41/c- Reggio Calabria – Pizzeria e rosticceria – Telefono – Consegne a domicilio Dalle 19 alle 22:30; Hamburgeria Reggio Calabria : Via De Blasio n 3 – Consegna gratuita da Gallico a Ravagnese (19:00-23:00) – Sito per effettuare ordini: http://www.hamburgeriarc.com/crea-ordine/;

: Via De Blasio n 3 – Consegna gratuita da Gallico a Ravagnese (19:00-23:00) – Sito per effettuare ordini: http://www.hamburgeriarc.com/crea-ordine/; Koma Restaurant : Via Crisafi 24/26 – Telefono 3496701715 ;

: Via Crisafi 24/26 – Telefono ; La Caveya’s: Hamburgeria /piadineria – Telefono 3278351118 / 3427932007 – Via Italo Alaimo n.27 ( stadio a monte) – Reggio Calabria Consegne da Gallico a Ravagnese;

Hamburgeria /piadineria – Telefono / – Via Italo Alaimo n.27 ( stadio a monte) – Reggio Calabria Consegne da Gallico a Ravagnese; La Linguaccia Pizzeria : Via Rosselli, 18 Reggio Calabria – Telefono 0965/331434 – Servizio dalle 18,30 alle 22.30;

: Via Rosselli, 18 Reggio Calabria – Telefono – Servizio dalle 18,30 alle 22.30; Mamas Viale Calabria : Pizzeria e Steakhouse – Telefono 0965/626000 ;

: Pizzeria e Steakhouse – Telefono ; Mr Doner : Paninoteca – Viale Amendola, 29 Servizio a Domicilio 18.30/0.30 – Telefono 0965/038593 ;

: Paninoteca – Viale Amendola, 29 Servizio a Domicilio 18.30/0.30 – Telefono ; Paninoteca Da Peppone : via Domenico Muratori n16 A – Telefono 3500750275 – Consegna a domicilio tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 23.00 – La consegna è gratis;

: via Domenico Muratori n16 A – Telefono – Consegna a domicilio tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 23.00 – La consegna è gratis; Pizzeria Il campo di Aurelio Morabito : Contrada Pietrastorta 47 – Telefono 3477173430 – Solo sabato dalle 18.00 alle 22.00;

: Contrada Pietrastorta 47 – Telefono – Solo sabato dalle 18.00 alle 22.00; Pepys Pizza & Co : Pizze, calzoni, spianatine, pinozzi, birre, bevande – Via Bruno Buozzi 38, Reggio Calabria. Consegna domicilio da Catona a Pellaro – Telefono 3899687963 ;

: Pizze, calzoni, spianatine, pinozzi, birre, bevande – Via Bruno Buozzi 38, Reggio Calabria. Consegna domicilio da Catona a Pellaro – Telefono ; Sushi di Alessandra Stilo: via del Torrione 76/B – Telefono 3496701715 .

VARIE: Librerie, servizi e

Agenzia Possidonea : Via Possidonea 54/A – Telefono 3667205703 – Pagamenti a domicilio- Ricariche, bollettini, pagamenti tributi, Mav e Rav, bonifici bancari e spedizioni pacchi;

: Via Possidonea 54/A – Telefono – Pagamenti a domicilio- Ricariche, bollettini, pagamenti tributi, Mav e Rav, bonifici bancari e spedizioni pacchi; Arcudi arredo bagno Edilizia SRL : Via Padova 24 Reggio Calabria – Consegna materiali a domicilio – Azienda autorizzata per trasporti e conto terzi – Telefono 0965/620720 ;

: Via Padova 24 Reggio Calabria – Consegna materiali a domicilio – Azienda autorizzata per trasporti e conto terzi – Telefono ; Libreria Ave : Telefono 3357185451 .

: Telefono . Malara Service Termoidraulica : Contrada Gagliardi 1 89100 Reggio Calabria – Telefono 0965/680833 ;

: Contrada Gagliardi 1 89100 Reggio Calabria – Telefono ; Rubinetteria Pavone snc idraulica e minuterie : Via Sbarre c.li n.655 Reggio Calabria – Telefono 0965/55069 ;

: Via Sbarre c.li n.655 Reggio Calabria – Telefono ; Talmome: Confetteria, bomboniere, articoli da regalo – Corso Garibaldi 42-44 Reggio Calabria – 0965/898543 .

APP: Servizio Delivery per pizzerie e ristoranti

Deliveroo.it;

Flashfoot.it;

Justeat.it.

