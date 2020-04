Coronavirus a Reggio Calabria, il dott. Lamberti-Castronuovo sui test sierologici: “vi spiego a cosa servono e perché sono fondamentali” [INTERVISTA]

16 Aprile 2020 15:04

Coronavirus a Reggio Calabria, Il Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo ha specificato l’importanza dei test sierologici

I test sierologici applicati al Coronavirus assumono ogni giorno sempre più rilevanza nella pianificazione di quella che gli esperti chiamano “fase 2”. Questi rappresentano uno strumento utile per poter allentare gradualmente le misure restrittive. Lo afferma il Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, direttore della Clinica De Blasi di Reggio Calabria, ai microfoni di StrettoWeb. “Si dice che i test sierologici non siano attendibili, e questa affermazione lascia molto discutere – esordisce ai nostri microfoni – non esistono test che danno la diagnosi, oltre all’esame da laboratorio serve anche la clinica. Con questi test è possibile capire se il paziente ha contratto la malattia e se sono stati prodotti gli anticorpi IgM specifici. Se entrambi sono negativi, il paziente non ha bisogno di sottoporsi al tampone”. Passaggio importante sul discorso mascherine: “queste che utilizziamo valgono al massimo 50 centesimi, sapete quanto le ho comprate? Ben 10,60 euro. E lo Stato non ha fatto nulla contro queste persone che lucrano sull’emergenza, anzi ce le fatturano anche”.