Coronavirus a Reggio Calabria: attiva l’iniziativa ‘Pastiera SOSpesa’ in vista delle festività pasquali, info e dettagli

2 Aprile 2020

A Reggio Calabria parte l’iniziativa ‘Pastiera SOSpesa’: consegna gratuita di prodotti alimentari alle famiglie più in difficoltà, tra cui anche il dolce tipico della Santa Pasqua

“Il Comune di Reggio Calabria accoglie la proposta dell’APAR – Associazione Pasticceri Reggini che a sostegno della campagna di solidarietà “La Spesa SOSpesa” affianca l’iniziativa della ‘Pastiera SOSpesa'”, si legge in una nota ufficiale. “I pasticceri reggini, e categorie assimilate, stanno subendo direttamente gli effetti delle disposizioni governative a causa della chiusura delle rispettive attività ed esercizi commerciali.

In occasione delle prossime festività pasquali, pertanto, gli associati APAR metteranno a disposizione della Città la loro professionalità per non fare mancare alle famiglie reggine quel tocco di dolcezza che di questi tempi abbiamo trascurato e di cui si sente il bisogno. I dolci non sono beni di prima necessità o indispensabili ma regalano un sorriso perché si associano a momenti di festa, di gioia e di condivisione.

E’ con questo spirito che APAR ha lanciato una iniziativa per regalare un sorriso in questi momenti di sconforto e di distanziamento sociale, consapevoli che ritorneremo insieme più forti di prima.

L’iniziativa sarà gestita con il supporto della rete di solidarietà già operativa a Reggio Calabria grazie alla disponibilità del dott. Bognoni, responsabile del Banco Alimentare, Caritas, Croce Rossa e Protezione Civile Comunale che, con la consegna gratuita di prodotti alimentari alle famiglie più in difficoltà, potrà distribuire anche il dolce tipico della Santa Pasqua.

Non lasciamo che la paura cancelli la nostra natura!”, conclude il comunicato. Una nobile iniziativa a cui ovviamente prenderà parte anche APAR (Associazione Pasticceri Reggini).

