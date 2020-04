6 Aprile 2020 11:56

Coronavirus a Reggio Calabria, un imprenditore scrive a Falcomatà: “riaprire le imprese con le dovute misure di sicurezza o sarà l’annullamento totale dell’economia reggina. Questa battaglia dobbiamo vincerla, ma su più fronti. Non voglio essere drastico, ma se continuiamo così, presto altro che ‘resto a casa’, sarà necessario uscire fuori per manifestare”

Di seguito il testo integrale della lettera di un imprenditore di Reggio Calabria al sindaco della città, Giuseppe Falcomatà:

“Egregio Signor Sindaco Falcomatà,

mi rivolgo umilmente a lei e gradirei una risposta a quanto segue. La nostra città ed anzi, il nostro territorio provinciale e regionale (che dire, e l’intera nazione), già in difficoltà economica, si ritrova ad avere come unico sostegno all’emergenza che ben conosciamo, ad oggi, solamente promesse, decreti e ordinanze. Le bollette (che non sono solo tributi comunali) arrivano, le assicurazioni si devono pagare, il telefono si deve pagare, mutui e finanziamenti non sono sospesi, gli affitti non sono sospesi, tante tasse siano esse comunali, regionali (es. il bollo auto), nazionali, non sono sospese. Stiamo andando avanti a buoni propositi e speranze, che potevano pure essere sufficienti per i famosi 14 giorni di pazienza menzionati il 10 marzo, certamente non adesso leggendo quanto riferisce il Ministro Speranza “se non arriva il vaccino non se ne esce” e con alcune velate paroline del Presidente del Consiglio e del Capo della Protezione Civile che riferiscono di non avere delle date o delle soluzioni certe. Problema nazionale ma che nelle nostre zone è ancora più sentito. Mancanza di lavoro, imprese con mille problemi, mancanza di fondi per i nostri comuni, l’ombra della malavita. Eventuali e remoti concreti aiuti economici, semmai sarebbero utili a fronteggiare il futuro calo di fatturato, non possono certo sostituirsi all’apertura o chiusura delle imprese. Ci potrebbe dare una sua personale idea di cosa dovremmo fare oltre a ripeterci #iorestoacasa affinché l’hashtag non si trasformi in #iosonofallito ? E’ necessario aprire più attività possibili, non tra due mesi, ma adesso, con le dovute misure di sicurezza. Quali? Mascherine e guanti obbligatori per tutti (ch devono essere disponibili per tutti), misure di sicurezza ancora più stringenti di quelle applicate ora nei supermercati (che rispetto a prima nella sostanza cambiano ben poco dato che si creano continuamente assembramenti). Un negozio di abbigliamento , così come un concessionario di auto gestirebbero cento volte meglio queste norme di sicurezza rispetto a supermercati e ahimé ospedali, ormai i due potenziali luoghi di contagio. Molte attività, escluse dai vari dpcm, potrebbero pure lavorare a porte chiuse ed avere relazioni a distanza o a domicilio con i clienti, evitando quindi spostamenti. I prezzi dei generi alimentari, che se ne dica, stanno aumentando in maniera vertiginosa, per 4 cose si spendono 50 euro e tocca ritornare dopo poco tempo al supermercato, specialmente se si ha famiglia, altro che andare una volta a settimana o ogni due settimane, ed ecco che creiamo gli assembramenti. Non è più tollerabile sentirsi ripetere solamente di restare a casa, servono ben altre parole e soprattutto fatti!!! Chiudersi di fronte a un problema, e basta, non è mai la soluzione, e già il fatto che a livello nazionale si parli di fase due e si cominci a respirare aria di agitazione ne è la dimostrazione. Dato che nel nostro territorio, fortunatamente, il boom di contagi e tragedie sembra non sia avvenuto, che come lei ha detto in un video sembra anche che i reggini siano stati rispettosi delle norme ben più che in altre blasonate città, dato che siamo ad un mese quasi di lockdown, non crede che sarebbe opportuno cominciare a richiedere misure alternative in base al rischio ed ai contagi di ogni singolo territorio e contesto? Ho visto in alcuni video gli appelli di alcuni imprenditori reggini della ristorazione, molti sono passati dal “facciamo un sacrificio”, condiviso da tutti, di qualche settimana fa, a cominciare a manifestare problematiche, preoccupazioni e richieste. Un’altra operazione urgente per salvaguardare la nostra piccola economia è permettere di spostarsi da comuni limitrofi a Reggio, e non la prenda come una bestemmia, sappiamo benissimo che chi è in provincia nelle immediate vicinanze della città di Reggio non ha a disposizione tutti i beni e servizi essenziali di cui si necessita, per svariate cose è necessario recarsi in città, almeno per chi risiede intorno a 30/50km da Reggio, e ciò permette anche un certo movimento economico per la città. Pensi a piccoli contesti con un solo e piccolo supermercato (con prezzi alle stelle e senza possibilità di scelta) e con carenza di negozi specializzati ad esempio in manutenzione edile, ma anche di manutenzione auto. Situazione tollerabile due settimane, non oltre. Estendere il divieto di spostamento almeno entro un tot. di km dal capoluogo di provincia (ad esempio la fascia jonica Siderno Roccella Gioia ha meno bisogno di spostarsi fin quì, così come da Gioia Tauro in su che sono abbastanza indipendenti per quanto riguarda beni e servizi) oppure entro la propria provincia invece che comune, tenendo sempre contingentate le così dette zone rosse come Melito e Montebello. Alla fine il nostro problema locale sono i rientri da zone maggiormente contagiate del nord (che a tempo debito non sono stati adeguatamente monitorati e bloccati), di certo non i comuni spostamenti della zona.

La situazione così com’è non può perdurare e, ripeto, specialmente in un territorio già massacrato come il nostro, è necessario parlare con più chiarezza ai cittadini ed a chi ha scommesso se stesso ed altro investendo nel fare impresa in questa città piena di incognite. Occorre fare uno sforzo in più ed individuare un sentiero da seguire con un terreno più solido, coinvolgendo tutte le categorie imprenditoriali locali ed ascoltando i consigli che arrivano da chi è direttamente interessato. Non pretendiamo di poterci fare la passeggiata sul lungomare in una emergenza del genere, o di organizzare feste in piazza duomo, ma semplicemente di poter lavorare in sicurezza e cercare di non far abbattere totalmente la nostra debole economia locale. Anche perché, se non lavoriamo, e non paghiamo tasse, come si pensa di poter garantire i servizi e pagare stipendi nei prossimi mesi? Fanno paura le parole pronunciate senza prudenza dal presidente dell’INPS “fino a maggio dovremmo farcela con le pensioni!”, nonostante poi se le sia rimangiate su input del governo. Oltre a livello economico, c’è anche un discorso emotivo e sociale, chi non si ammala di coronavirus si può ammalare di depressione o altro se la propria impresa fallisce o semplicemente se viene meno il futuro fino adesso delineato. E per i cittadini, anche la possibilità seppure ristretta di poter acquistare un vestito dopo un mese non credo sia una bestemmia per non cadere in depressione. Tenendo bene a mente anche l’appello lanciato dalla magistratura, Gratteri in primis: rischiamo che le mafie si impadroniscano di imprese e tessuto economico, sostituendosi allo stato. Anche per i giovanissimi, il messaggio del tutto chiuso e basta potrebbe essere un messaggio sbagliato, dato che alla fine con il loro futuro economico stiamo giocando, o vogliamo aumentare i disoccupati a oltranza? Questa battaglia dobbiamo vincerla, ma su più fronti!! Non voglio essere drastico, ma se continuiamo così, presto altro che #restoacasa, sarà necessario uscire fuori per manifestare!! Spero che prenda atto di quanto scritto e faccia le dovute comunicazioni ai cittadini ed agli imprenditori, la ringrazio”.

