Coronavirus: consegnati al Grande Ospedale Metropolitano i primi dispositivi di “protezione a schermo facciale” ed una maschera da snorkeling della Decathlon

16 Aprile 2020 12:21

L’epidemia di Coronavirus Covid-19 ha messo in ginocchio il sistema Italia, in particolare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Diversi sono stati i modi ed i metodi utilizzati da vari enti ed associazioni per stare vicino al nostro comparto sanità. Anche noi ci siamo chiesti come potevamo fare la nostra parte, ebbene, dopo una lunga analisi, abbiamo deciso, anche grazie all’aiuto del Dr. Giovanni Uslenghi, di aderire alla campagna di Sharebot #IOAIUTOIN3D. Sharebot è un’azienda Italiana che produce stampanti 3D la quale ha messo a disposizione, in questo momento di necessità, la propria esperienza ed i suoi partner sul territorio. In prima fila l’Azienda lametina Didacta Service Srl ed il Polo Tecnologico Artigianale e Avanzato di Lamezia Terme, la cui Dirigente Scolastica, Patrizia Costanzo, insieme ai suoi collaboratori ha deciso di rendere disponibili macchine, materiale e risorse umane per produrre, attrezzature per gli ospedali quali schermi facciali e valvole “Charlotte” per la respirazione assistita. Nella mattinata di ieri, il Segretario Generale Provinciale del COISP Emilio Musacchio ha consegnato, presso l’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, alla presenza del Dr. Antonino Verduci e del Dr. Vito Natale, i primi dispositivi di “protezione a schermo facciale” ed una maschera da snorkeling della Decathlon con relativa valvola Charlotte. E non è finita qui, su suggerimento degli stessi sanitari, saranno apportate delle nuove modifiche per meglio utilizzare gli strumenti creati.