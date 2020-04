Coronavirus a Reggio Calabria: soluzioni igienizzanti lavamani e fornitura di liquido disinfettante donate alla Polizia Locale

8 Aprile 2020 13:30

Coronavirus: la Polizia Locale di Reggio Calabria, nella persona dell’Assessore Zimbalatti e del Dirigente Comandante ringraziano l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per la cortese donazione di kit contenenti soluzioni igienizzanti lavamani

La Polizia Locale di Reggio Calabria, nella persona dell’Assessore al ramo, dott. Nino Zimbalatti, e del Dirigente Comandante, dott. Salvatore Zucco, ringraziano l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per la cortese donazione di kit contenenti soluzioni igienizzanti lavamani e per la fornitura gratuita di liquido disinfettante per la sanificazione degli ambienti di lavoro e delle autovetture di servizio. Si ringrazia, inoltre, il Gruppo Caffo di Limbadi (VV) che ha gentilmente donato delle bottigliette contenenti una preparazione idroalcolica disinfettante per la sanitizzazione delle mascherine monouso rendendole, di fatto, riutilizzabili, utilissime soprattutto in questo momento storico di difficoltà di approvvigionamento di tali dispositivi. Non è passata inosservata, a tutto il personale del Comando di Reggio Calabria, la particolare vicinanza delle istituzioni locali e dell’imprenditoria calabrese che con i loro atti di liberalità hanno consentito agli agenti impegnati nei servizi di contenimento e di contrasto dell’emergenza epidemiologica di operare con maggiore sicurezza.

Valuta questo articolo