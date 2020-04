16 Aprile 2020 16:26

Coronavirus a Reggio Calabria: donati 6 mila euro al Grande Ospedale Metropolitano per l’acquisto di attrezzature mediche o quant’altro necessario per la gestione dell’emergenza

“Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo perché è con il nostro comportamento, con le nostre azioni, con le nostre parole, con l’atteggiamento quotidiano che dimostriamo il nostro essere uomini”. Le parole di Papa Giovanni XXIII risultano più che mai attuali, al cospetto della solidarietà che si è accesa intorno all’emergenza sanitaria da Covid – 19. In tale ottica, l’ I.P.F. – Sezione RC 01, associazione di volontariato che opera da diversi anni su tutto il territorio reggino, ha provveduto a donare al “Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria”, la somma di 6.000,00 Euro finalizzata all’acquisto di attrezzature mediche o quant’altro necessario per la gestione dell’emergenza. Il tutto, per come formalizzato dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera con delibera commissariale n. 155/2020″. E’ quanto scrive in una nota il componente del direttivo dell’associazione, Avv. Antonino Battaglia. “L’associazione, fra l’altro, mediante il proprio banco alimentare, prosegue incessantemente nell’attività di distribuzione di beni prima necessità in favore dei soggetti più bisognosi, nel tentativo di dare un sollievo a tutti quei nuclei familiari che stanno sopportando un profondissimo disagio socio – economico. L’associazione di volontariato Istituto per la Famiglia – Sezione RC01, continua quindi a rimanere accanto alle fasce più deboli, secondo quello che è stato l’insegnamento e nel ricordo più fulgido del compianto Presidente Nino Battaglia”, conclude.