Coronavirus a Reggio Calabria, donazione della clinica ‘La Chimera’ all’Ospedale di Locri [FOTO]

8 Aprile 2020 13:05

Non si fermano le operazioni di solidarietà della clinica La Chimera: dopo il Gom di Reggio Calabria, stavolta è l’Ospedale di Locri a ricevere gli aiuti

Continuano anche oggi gli aiuti del centro terapeutico psichiatrico ‘La Chimera’ di Camini. Dopo la donazione effettuata qualche giorno fa al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, la clinica ha questa volta dato una mano all’Ospedale Spoke di Locri. “Abbiamo donato del materiale infermieristico per consumo vario che potrebbe essere utile in questo momento di emergenza Covid-19, o anche successivamente”, ha spiegato Giuseppe Zurzolo ai microfoni di StrettoWeb. Il vice presidente della cooperativa La Chimera ci tiene a sottolineare che “la donazione dei 500 guanti in lattice e di altro materiale può aiutare il reparto di Anestesia e Rianimazione, mentre i restanti prodotti possono essere destinati ai reparti che secondo la direzione dell’Ospedale ne abbiano bisogno”.

