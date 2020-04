1 Aprile 2020 11:46

Coronavirus a Reggio Calabria, Don Zampaglione dedica la preghiera odierna ai bisognosi: “tantissime persone non hanno di che nutrirsi”

La preghiera odierna don Giovanni Zampaglione l’ha dedicata per i bisognosi. “Viviamo momenti difficili e particolari, a causa del Coronavirus, tantissime persone non hanno di che nutrirsi”, sottolinea il parroco don Giovanni Zampaglione. “La Chiesa universale e la nostra diocesi di Reggio Calalbria -Bova (attraverso le varie Caritas, le Associazioni, i volontari ) è sempre in prima linea a favore dei più bisognosi e dei più deboli. Aiuta i senzatetto, Dona conforto e speranza attraverso i suoi ministri a tutti Come parroco ringrazio la protezione civile che distribuisce gli alimenti, spettanti alle due parrocchie di Roghudi e Marina di S.lorenzo, alle famiglie che attualmente si trovano in difficoltà, ringrazio il panificio di Roghudi (Sapore di Pane F.lli Stelitano) che in questo momento momento d’emergenza, fino a quando non finirà donerà il pane fresco attraverso la Protezione civile che consegnerà porta a porta a chi è nel bisogno. Ringrazio altresì l’Associazione “Calabriamoci” che consegna giornalmente medicinali o spesa a chi è impossibilitato di uscire o muoversi in tutta l’Area Grecanica .Questi “nobili” gesti assieme ai tanti “volti” delle persone che si stanno dando da fare con spirito di abnegazione a favore del prossimo rimarranno “scolpiti” per sempre nella mente del mondo e di ognuno . Mi permetto di lanciare un appello a tutti gli esercizi commerciali e non del nostro comune di S.Lorenzo e dintorni i: fatevi prossimi, abbiate gesti di attenzione verso i più bisognosi e le fasce deboli….Aprite il cuore e lasciate anche voi la “spesa-sospesa” a chi ha perso il lavoro o non sa come arrivare a fine mese. Concludo con queste parole che ognuno di noi –sottolinea don Giovanni Zampaglione- dovrebbe fare sue: Gesù aiutami ad aiutare a chi ha bisogno di aiuto. Solo così il mondo sarà diverso e magari migliore”.

