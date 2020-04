Coronavirus a Reggio Calabria: prorogata la chiusura dei cimiteri comunali e rinnovato il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva

2 Aprile 2020 16:19

Coronavirus a Reggio Calabria: prorogata la chiusura dei cimiteri comunali e rinnovato il divieto di giochi all’interno di esercizi misti e il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva

Il sindaco di Reggio Calabria ha prorogato la chiusura dei cimiteri comunali, rinnovato il divieto di giochi all’interno di esercizi misti e il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell’08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie dettate dalle circolari del ministero dell’Interno.

In particolare rimangono inibite al passeggio le seguenti vie e piazze: Corso Garibaldi – Lungomare Falcomatà – Parco Lineare Sud – Waterfront Nord – Lungomare di Pellaro – Lungomare di Gallico – Lungomare di Catona – Piazze Cittadine – Parchi aperti.

Si specifica che rimane consentito, nelle suddette vie, il solo transito necessario per coloro che devono recarsi a lavoro, fare rientro a casa o assolvere ad esigenze primarie.

