Coronavirus a Reggio Calabria, nuova iniziativa benefica del CRAL

9 Aprile 2020 12:56

In questo periodo di emergenza sociale e sanitaria le iniziative di solidarietà non si fermano a Reggio Calabria

L’iniziativa benefica del direttivo del CRAL di Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria in collaborazione con le sigle sindacali della stessa banca, Fabi, First/Cisl, CIGL e UILCA, ha raggiunto un ottimo risultato.

Pochi giorni fa lo stesso CRAL aveva evidenziato come “In quest’ultima settimana le richieste al Banco Alimentare sono triplicate e continueranno ad aumentare con il passare dei giorni. A molte famiglie manca il minimo necessario per la sussistenza, e nonostante la situazione difficile che tutti noi viviamo, in questo momento crediamo ancora di più nel potere della generosità.”

Il CRAL Mps di Reggio Calabria non è rimasto impassibile di fronte alle necessità dei più bisognosi e con la raccolta fondi creata sulla piattaforma GOFUNDME il direttivo è riuscito in soli 7 giorni a raggiungere la quota da devolvere al Banco Alimentare. Ad oggi la somma bonificata al Banco Alimentare ammonta a 3000 € (di cui 2000 € raccolti tramite donazioni sulla piattaforma GOFUNDME e 1000 € quota CRAL).

Come si apprende dalla nota sul sito del CRAL Mps di Reggio Calabria “La raccolta durerà fino a fine emergenza ma per far sì che il contributo arrivi nell’immediato ogni settimana il Cral anticiperà l’importo raccolto ed effettuerà un bonifico a favore del Banco Alimentare.”