Coronavirus a Reggio Calabria: autorizzate le consegne a domicilio anche nei giorni festivi

17 Aprile 2020 17:15

Coronavirus: autorizzate le consegne a domicilio anche nei giorni festivi nel comune di Reggio Calabria e in quasi tutti i comuni dell’Area Metropolitana

“Il Sindaco della città di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, con disposizione n° 9 ha autorizzato le consegne a domicilio effettuate dalle pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie anche nei giorni festivi. Quindi domenica 19, giovedì 23, sabato 25 del mese di aprile e venerdì 1 e domenica 3 maggio sono consentite nel territorio del comune di Reggio Calabria le consegne a domicilio”, è quanto scrive in una nota Confartigianato Reggio Calabria. “L’attività – prosegue la nota- deve essere svolta nel rispetto rigoroso delle norme igienicosanitarie e delle distanze previste dai decreti emanati per contenere l’emergenza sanitaria a seguito della diffusione del coronavirus. Quasi tutti i comuni della provincia di Reggio hanno adottato analogo provvedimento. La consegna a domicilio è stata prevista per evitare la circolazione incontrollata della popolazione e la creazione di assembramenti veicoli di diffusione del virus. La consegna a domicilio è un’ attività che non crea rischi per la salute nei giorni feriali e non fa aumentare i rischi nei giorni festivi . Contemporaneamente consente ai cittadini di usufruire e consumare a casa i prodotti creati nei laboratori artigianali , in sicurezza”, conclude la nota.