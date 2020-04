3 Aprile 2020 11:48

Coronavirus a Reggio Calabria, la proposta dell’Associazione Nazionale Inquilini: “bonus affitto per il sostegno alle locazioni immobiliari”. Lettera al Presidente Conte e ai Ministri Gualtieri e De Micheli

Di seguito la lettera integrale dell’Associazione Nazionale Inquilini di Reggio Calabria al Presidente Conte e ai Ministri Gualtieri e De Micheli:

“Ill.mi Presidente del Consiglio dei Ministri e On.li Ministri Roberto Gualtieri e Paola De Micheli,

l’ emergenza sanitaria “coronavirus” che attanaglia il nostro Paese e il mondo intero ha prodotto e sta producendo effetti devastanti dal punto di vista sociale con ripercussioni gravi al tessuto economico – produttivo e al mondo del lavoro dipendente , autonomo e professionale. In questo quadro viene colpito pesantemente anche il mondo delle locazioni in virtù delle dure restrizioni giustamente adottate dal Governo e che si protrarranno al momento fino al 13 aprile p.v.. Le misure di contenimento, per evitare al virus di espandersi, ha di fatto bloccato il tessuto sociale ed economico con lavoratori dipendenti messi in CIG, lavoratori autonomi , partite iva e professionisti che hanno dovuto abbassare le saracinesche o chiudere gli studi. In Italia circa 4,1 milioni di famiglie si trovano in affitto su immobili non ERP e di queste, 1,7 milioni , pari al 41,8% , vivono in una condizione di grave disagio economico da locazione. Si tratta per lo più di nuclei familiari numerosi la cui condizione potrebbe ulteriormente aggravarsi con la crisi in atto . Per tali ragioni , pur apprezzando gli sforzi del Governo con il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 , è necessario , con il varo del prossimo provvedimento legislativo, istituire un fondo speciale d’emergenza per il sostegno alle locazioni immobiliari ad uso abitativo .

Il fondo deve intervenire per i mesi che vanno da marzo a settembre 2020 e deve essere riconosciuto , a famiglie , in possesso di regolare contratto di locazione, con un reddito complessivo lordo non superiore a 40.000,00 euro. Il contributo potrebbe essere pari al 70% del canone mensile se il reddito complessivo non supera i 20.000,00 euro e al 50% da 20.000,01 a 40.000,00. Il contributo economico riconosciuto, attraverso un meccanismo di presentazione delle domande semplificato direttamente all’INPS e all’Agenzia delle Entrate da parte dei conduttori , deve essere accreditato, per il pagamento dei canoni di locazione , direttamente ai locatari degli immobili dandone opportuna comunicazione agli inquilini. Altra questione importante è il sostegno alle locazioni non abitative dove i conduttori dovrebbero essere sostenuti con linee di credito, garantite dallo Stato , concesse dalle banche a tasso zero, finalizzate al pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2020 e rimborsabili fino a un massimo di 36 rate a partire dal mese di gennaio 2021. Anche in questo le somme devono essere accreditate ai locatari. Questa misura consentirebbe agli artigiani, commercianti e professionisti di riavviare l’attività e ripartire con serenità. Nei giorni scorsi anche la segreteria nazionale dell’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) ha rivolto un appello affinchè queste richieste possano essere tramutate in norme nel decreto legge di prossima approvazione. Chiedo e sollecito, pertanto, le SS.VV.II. ad adottare tali interventi di sostegno al mondo delle locazioni immobiliari entro il 15 aprile prossimo”.

Vincenzo Leotta

Segretario ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari)

della Città Metropolitana di Reggio Calabria

