Coronavirus a Reggio Calabria, l’appello del vicesindaco di Montebello Jonico: “dobbiamo resistere per non vanificare i sacrifici fatti”

13 Aprile 2020 19:23

“Dobbiamo resistere, affinché tutti i sacrifici fatti, fino ad oggi non vengano persi”, così il vice sindaco di Montebello Jonico

Il vicesindaco di Montebello Jonico, Caterina Chiara Macheda, ha diramato un comunicato per promuovere e diffondere informazioni utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19. Nonostante la Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, abbia decretato la fine della zona rosa per il Comune della jonica reggina, sono comunque in vigore i provvedimenti adottati dai decreti ministeriali, che vietano ai cittadini di non uscire dalle proprie abitazioni se non per ragioni di assoluta necessità. “Cari amici nostri, vi pubblichiamo questo avviso per ramenttarvi la necessità di RISPETTARE le regole e i divieti, proprio adesso noi dobbiamo RESISTERE, affinché tutti i sacrifici fatti , fino ad oggi non vengano persi. Vi preghiamo di essere CITTADINI MODELLO come lo siamo stati e di non uscire di casa se non per esigenze particolari. Grazie per la collaborazione, correttezza, cooperazione che state dimostrando. Forza Montebello!”, così il vicesindaco Macheda.