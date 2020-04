Coronavirus, Reggio Calabria è la prima Provincia che raggiunge i “zero casi positivi”: il punto della situazione [DATI]

15 Aprile 2020 22:51

Coronavirus a Reggio Calabria: oggi guarite 5 persone agli Ospedali Riuniti

Nonostante l’elevato numero di tamponi effettuati oggi (379) tra Ospedali Riuniti e ASP, la Provincia di Reggio Calabria raggiunge per prima il traguardo di “zero casi” positivi al Coronavirus. Attualmente a Reggio e provincia, le persone ammalate di Covid-19 sono 190: 33 ricoverate agli Ospedali Riuniti (30 in degenza ordinaria e 3 in terapia intensiva), 157 invece in isolamento domiciliare perchè non hanno sintomi rilevanti e non hanno bisogno di ricovero e vengono monitorati quotidianamente dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP-RC in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

Dall’inizio del Coronavirus in Provincia di Reggio Calabria ci sono stati 15 morti e 28 guariti, di cui 5 solo oggi.

Le persone in quarantena domiciliare obbligatoria solo in totale 2.047 e si tratta di persone tutte provenienti dal focolaio del Nord Italia nelle scorse settimane, che dovranno rimanere isolate finchè non sarà finito tutto il periodo di incubazione della malattia nella speranza che non siano venuti a contatto con il virus. I medici reggini stanno avendo massima prudenza e hanno prolungato il periodo di quarantena dai 14 giorni iniziali ad almeno 28.