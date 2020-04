Coronavirus, oggi in Italia 382 morti e 2.317 guariti

28 Aprile 2020 18:05

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 28 aprile

Sono 68.941 i guariti dal Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.317. L’aumento ieri era stato di 1.696. Il dato e’ stato reso noto dalla Protezione civile. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus: ad oggi sono 1.863, 93 in meno rispetto a ieri. Di questi, 655 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri. Dei 105.205 malati complessivi, 19.723 sono ricoverati con sintomi, 630 in meno rispetto a ieri, e 83.619 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato e’ stato reso noto dalla Protezione civile. Sale a 27.359 il numero di vittime a causa del Coronavirus Covid-19. E’ quanto si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Si tratta di 382 decessi in piu’ rispetto a ieri, in grande aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 333.

Coronavirus: da ieri effettuati oltre 57 mila tamponi

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.789.622 tamponi per il Coronavirus. Lo si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Si tratta 57.312 di tamponi da ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 32.003.