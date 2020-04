Coronavirus, il presidente Conte e la Fase 2: lo sketch di Pasquale Caprì fa sorridere Calabria e Sicilia [VIDEO]

28 Aprile 2020 20:46

Il comico reggino Pasquale Caprì fa sorridere Calabria e Sicilia: l’imitazione di Conte sta spopolando sul web

Il tema Fase 2 ha diviso l’Italia: c’è chi difende a spada tratta il presidente Conte e chi invece chiede il bisogno di tornare a lavorare. In tutto questo clima di incertezza e tensione, ci pensa il buon Pasquale Caprì a smorzare i toni, regalare spensieratezza e far sorridere la gente. E’ da manuale l’imitazione della voce del Presidente Giuseppe Conte che, annunciando il nuovo decreto, si rivolge ai giovani calabresi e siciliani: “vi ricurdati ddi belli passiati supra o cursu o ‘nta via marina? Ecco, pi ora vi putiti ‘nsonnari”. E’ questo solo un anticipo del fantastico sketch. Non vogliamo svelarvi altri passaggi, ma vogliamo lasciarvi la sorpresa alla visione del video.

Pasquale Caprì imita il Premier Conte: lo sketch che diverte Calabria e Sicilia [VIDEO]