Coronavirus, pioggia di donazioni per il Policlinico di Messina: “La vostra vicinanza ci dà forza”

2 Aprile 2020 16:34

Solidarietà di privati e aziende, i ringraziamenti del direttore generale del Policlinico di Messina

Continuano i gesti di generosità di privati e aziende, mobilitati per sostenere l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” impegnata a fronteggiare l’emergenza Covid.

Ultimi, in ordine di tempo, il personale della brigata “Aosta” che ha acquistato ventilatori polmonari, attraverso il fondo istituito dall’Università degli Studi di Messina; il sindaco di Messina Cateno De Luca e la società Amatori Basket che hanno fornito dispositivi di protezione (mascherine, in particolare).

“Il sostegno che stiamo ricevendo – afferma il Direttore Generale, dott. Giuseppe Laganga – è talmente ampio che sicuramente rischiamo di commettere gaffe nel non citare qualcuno o nel non rispondere ai messaggi. Per questo, chiedo anticipatamente scusa. Vorrei però rassicurare tutti sul fatto che ogni donazione viene regolarmente ricevuta dall’amministrazione e prontamente messa a disposizione del personale. In più, proprio in questi giorni stiamo completando l’iter amministrativo per incassare i fondi di due raccolte on-line che si appoggiano a un’apposita piattaforma.

Il sistema regionale ci sta garantendo il sostegno necessario, ma è chiaro che avere al fianco così tante persone che riescono a procurare attrezzature e dispositivi potenzia la nostra capacità di affrontare l’emergenza. In particolare è il settore dei dispositivi di protezione individuali quello in cui è richiesto maggiore impegno, trattandosi di materiale di consumo che va continuamente rifornito.

Ma, al di là dei gesti concreti, ciò che ci dà forza è la vicinanza di privati, enti e aziende che in questo momento sentiamo più che mai al nostro fianco. A loro, a nome personale e di tutta l’Azienda, oltre ai ringraziamenti voglio dare la rassicurazione che quanto stiamo ricevendo viene impiegato, fino all’ultimo centesimo e fino all’ultima mascherina, in questa battaglia nella quale siamo impegnati. Si è formata una grande squadra, di cui ci sentiamo orgogliosamente parte“.

