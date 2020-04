Coronavirus: Pivetti, ‘su sequestro mascherine mandato a legali per difesa mia azienda’ (2)

26 Aprile 2020 20:17

(Adnkronos) – “Nelle ultime settimane -aggiunge Pivetti- si è andata affermando una interpretazione restrittiva dell’ordinanza originaria della Protezione Civile (recepita poi dal Decreto Legge 2 marzo 2020 art 34, comma 2), che aveva espressamente stabilito, per il periodo dell’emergenza, la possibilità di importare, distribuire e vendere dispositivi di protezione individuale anche non europei, purché di valore analogo. La nuova interpretazione impone invece una conformità agli standard europei. La partita si gioca tutta qui: ‘analogia’ o ‘conformità'”.

“Il 3 aprile c’è stato un sequestro della Guardia di Finanza di 160.000 mascherine, contro cui abbiamo faremo ricorso, facendo presente questa questione, insieme ad altri dettagli importanti, compreso il fatto che una parte delle mascherine sequestrate sono comunque state approvate dall’Istituto Superiore di Sanità, come richiede lo stesso decreto nel comma successivo. E stiamo fornendo all’INAIL la documentazione integrativa che ci è stata richiesta”.