Coronavirus: Pittella, ‘piano ricostruzione cruciale, bene parlamento Ue’

17 Aprile 2020 16:45

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Il Parlamento europeo indica la strada giusta per affrontare, con coraggio e insieme, la sfida della emergenza e della ricostruzione. Prezioso e coerente il contributo dei deputati socialisti europei e dei parlamentari italiani del Pd, mentre viene scoperchiata la strumentalità della Lega che a Roma fa propaganda e a Bruxelles vota contro gli eurobond”. Lo dice il senatore del Pd Gianni Pittella, vicepresidente della commissione Politiche Ue.

“Il voto dimostra che c’è un largo consenso su un piano europeo finanziato con la emissione di bond con una potenza di fuoco di 1500 miliardi di euro. Su questo ora il vertice dei capi di governo ‘ prosegue Pittella – può costruire un’intesa che rassicuri i cittadini europei: esiste una larga e forte leadership europea consapevole che in gioco c’e’ il destino non di un singolo Paese ma di tutta l’Unione europea”.

“Il piano per la ricostruzione e il suo finanziamento adeguato sono il punto cruciale, l’Unione Europea è stata colpita al cuore sul piano sanitario, rischia una crisi sociale devastante, rischia di smarrire il suo stile di vita e rischia a causa della minaccia di Orban alla democrazia”.