Coronavirus, a Messina due pazienti dimessi di nuovo positivi: le precisazioni del Policlinico

22 Aprile 2020 18:26

Si tratta di un uomo e una donna dimessi dal Policlinico di Messina, rispettivamente, il 21 e il 24 marzo scorsi. Per entrambi era stato effettuato un duplice tampone

In merito alle notizie diffuse da alcuni organi d’informazione, circa la nuova positività di due pazienti dimessi dall’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina e ricoverati presso altro ospedale, l’Azienda puntualizza quanto segue.

“Si tratta di un uomo e una donna dimessi, rispettivamente, il 21 e il 24 marzo scorsi. Per entrambi è stato effettuato un duplice tampone. L’Azienda, già nei giorni scorsi, ricevuta la segnalazione ha compiuto un accertamento ed esclude nel modo più assoluto la possibilità di errore, che d’altronde avrebbe dovuto riguardare non uno, bensì 4 esami, ripetuti in giorni e momenti diversi. È stato altresì accertato come si siano già verificati in altri contesti casi di “ripositivizzazione”, dovuti a particolari comportamenti del virus. Va anche precisato che, pure nei momenti in cui è stato maggiore il carico di lavoro, almeno per quanto riguarda l’A.O.U. gli esami dei tamponi sono stati effettuati con massimo scrupolo, fornendo ai pazienti tutte le garanzie del caso. Ci sentiamo assolutamente estranei, quindi, a qualsivoglia illazione in tal senso o a polemiche legate a circostanze non riferibili all’A.O.U.. Si chiede, infine, di evitare che vengano diffusi inutili allarmismi in un momento qual è quello attuale”.