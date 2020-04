17 Aprile 2020 13:45

Coronavirus, Versace: “cosa faranno adesso le Partite Iva e non solo? L’aiuto tarda ad arrivare ma nel frattempo si chiede all’imprenditore, dopo aver compilato carte e scartoffie varie, di portarsi avanti con il lavoro”

“Le folle non hanno mai provato il desiderio della verità. Chiedono solo illusioni, delle quali non possono fare a meno”. Esordiva così il grande Sigmund Freud nel descrivere coloro che oggi forse non sono poi così diversi dai cittadini di allora, citazione più adatta oggi che ieri, in un clima rarefatto e pieno di parole, proclami, messaggi di conforto agli italiani…una commiserazione che sembra aiutarli, ma che con il senno di poi sono sale su ferite aperte“. E’ quanto scrive in una nota il Dott. Carmelo Versace, ex Consigliere della 4ª Circoscrizione di Reggio Calabria. “Sono i messaggi di conforto del Premier Conte -prosegue Versace- che arrivano nelle case degli italiani ad orari scomodi, orari da dormiveglia, dopo giornate che sembrano infinite e sempre uguali, trascorse nei vani tentativi di rispolverare vecchie tradizioni ormai perdute e giochi della nostra infanzia da insegnare ai nostri bambini, figli però di un’epoca diversa, troppo ricca di stimoli che gli sono stati tolti. E nella casa silenziosa, con gli italiani sui loro divani ad ascoltare il discorso, riecheggiano le parole del Premier, che come una carezza fidata promette ogni tipo di aiuto, azzardando cifre che sembrano venir fuori da una slot machine.. e che come ogni gioco che si rispetti, ti fa passare dal sogno di 3,7 miliardi di euro a 12.000 e di nuovo a 25.000 senza nemmeno la necessità di rimettere il gettone. Ma che poi pensandoci l’italiano al mattino dopo, reduce da una nottata in bianco e da uno stile di vita completamente sotto sopra, un pò si ferma a pensare, che quella carezza tanto agognata della sera prima.. altro non era che un incantesimo temporaneo e sottile, come le sirene che attirano la ciurma di Ulisse verso la loro dolce trappola.. anche il cittadino apre gli occhi e si rende conto che non sono gli aiuti a moltiplicarsi, ma le chiacchiere imbonitrici che gli propinano e che non possono trovare riscontro effettivo, un pò per le approssimative affermazioni millantatorie, ma ancora di più per i problemi che l’Unione Europea.. matrigna di tutti i noi, suoi fondatori, ci costringe a trascinarci dietro come cumuli di massi pesanti sulla schiena; Europa da sempre ma oggi più che mai, gestita da affaristi senza nessuno scrupolo e buon senso. Ingratitudine ed egoismo che vediamo completamente riversato su quelle che sono le fondamenta per antonomasia della nostra economia del nostro Paese : Le partite IVA. Piccole aziende/ ditte, per la maggior parte a conduzione familiare e/o con pochi dipendenti, con lavoratori fidati e famiglie alle spalle, dove gli imprenditori e direttori delegati sono al tempo stesso anche i primi a sporcarsi le mani lavorando nella propria azienda, nella propria terra. A questa categoria di lavoratori, già profumatamente vessata di tasse ancor prima di questo famigerato virus, che ha solo messo in evidenza le innumerevoli crepe nell’economia di questo paese, sono stati promessi tantissimi aiuti che sono ancora molto lontani dalla linea d’arrivo. Ciò che è stato detto loro in giri di parole e documentazioni tipici della burocrazia italiana.. molti imprenditori si sono trovati costretti a chiedere consiglio ai vari consulenti del settore, a cui ovviamente i servigi occorre pagarli di tasca propria..seppur anche loro siano in profonda difficoltà, in mancanza di parecchie strumentazioni per l’applicazione delle farraginose regole attuative contenute negli innumerevoli articoli che compongono i vari DPCM”.