Coronavirus: all’Ospedale Papardo arrivano le visiere donate dalla Federazione Cisal-CSA Messina

14 Aprile 2020 12:46

L’Azienda ospedaliera Papardo riceve visiere dalla Federazione Cisal/CSA Messina: i dispositivi sono stati realizzati con tecnologia di stampa 3D dalla LeanProject di Capo D’Orlando

L’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha ricevuto in donazione dalla CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) e dal CSA a cui essa afferisce, le visiere per il personale sanitario.

“la CISAL-CSA ha inteso con questo gesto – ha commentato il Segretario Generale CISAL Messina Santino Paladino – concretizzare la vicinanza e il supporto a tutti i lavoratori che, lontano dai riflettori, sono al fianco dei malati, non solo di COVID, incuranti delle possibili conseguenze per loro e le loro famiglie. Cogliamo l’occasione per sottolineare la meritoria attività di una realtà produttiva locale che sta facendo valere la propria professionalità in campo nazionale: i dispositivi sono infatti prodotti con tecnologia di stampa 3D dalla “LeanProject” di Capo D’Orlando.”

“Ringraziamo la Cisal-CSA per questa importante donazione – dichiara il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – che sostiene i nostri medici e il nostro personale. Una sinergia fatta da lavoratori che aiutano altri lavoratori in un momento di difficoltà che ci sta facendo ritrovare il valore del senso di comunità.”