Coronavirus a Palmi: donazioni dell’animella e del Padreterno della Varia 2019

1 Aprile 2020 23:00

Coornavirus: anche l’Animella ed il Padreterno Della “Varia di Palmi 2019” hanno deciso di partecipare alla raccolta alimentare con un generoso contributo

Anche l’Animella ed il Padreterno Della “Varia di Palmi 2019” hanno deciso di partecipare alla raccolta alimentare con un generoso contributo. Maria Pia Caminiti e Francesco Fraccalvieri hanno poi commentato: “Un piccolo gesto a favore dei tanti palmesi che vivono con maggiori difficoltà questo triste momento a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.” Maria Pia Caminiti e Francesco Fraccalvieri che , nell’edizione della Varia 2019 hanno simboleggiato rispettivamente la Madonna Assunta in cielo ed il Padreterno hanno concluso dicendo: “Torneremo ad abbracciarci presto, magari in una piazza gremita, bella ed emozionante come quella del 25 agosto scorso.. Per ora, restiamo a casa. Tutti insieme, ce la faremo”.

