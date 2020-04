Coronavirus, non ce l’ha fatta padre Gioacchino: il missionario reggino si è spento nella notte

4 Aprile 2020 16:58

Il prete nativo di Reggio Calabria era ricoverato al Winthrop University Hospital di New York e le sue condizioni erano gravi da circa due settimane

La comunità di Reggio Calabria salute Padre Gioacchino Basile, che si è spento questa notte al Winthrop University Hospital di New York. Qualche giorno fa avevamo raccontato su StrettoWeb la storia del prete missionario nativo di Archi, lontano dalla sua Calabria dal 1988. Stava svolgendo la sua attività parrocchiale presso la chiesa di San Gabriele dell’Addolorata nella diocesi di Brooklyn, ma nonostante le distanze ha sempre mantenuto il suo rapporto con le sue origini. Lo stesso arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini aveva chiesto ai fedeli di pregare per il sacerdote. Purtroppo da tempo aveva contratto il Covid-19 e le sue condizioni si erano particolarmente complicate da due settimane a questa parte, fino a quando, nella notte tra ieri e oggi, il suo cuore ha smesso di battere. La popolazione reggina si unisce al dolore della famiglia e della comunità neocatecumenale di Padre Gioacchino per un altro concittadino vittima di questo male.

