Coronavirus, ottime notizie da Villa Torano: i positivi sono solo 20, negativi 17 ospiti su 18 e 38 sanitari su 57 [DETTAGLI]

16 Aprile 2020 14:51

Coronavirus: rifatti i test, 20 positivi in Rsa di Villa Torano

Sono 20 i soggetti positivi al Covid-19 (un ospite e 19 sanitari) e 55 negativi (17 ospiti e 38 sanitari) secondo i nuovi tamponi effettuati nella RSA Villa Torano di Torano Castello (Cosenza). I dati sono stati resi noti dall’Azienda sanitaria cosentina. I tamponi sono stati elaborati a Catanzaro. In giornata, si apprende, saranno effettuati altri prelievi, per completare la copertura di lavoratori e degenti della Rsa. I numeri dei positivi potrebbe pertanto anche variare. Ieri il Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, aveva chiesto che si facessero nuovi test, avendo scoperto che non era stata utilizzata la giusta procedura per quelli gia’ affettuati, dai quali era emerso che i positivi totali fossero piu’ di 60.

Coronavirus, Commissario Asp Cosenza: indagine interna su Rsa

“Nessuna polemica. Ho chiesto un’indagine al responsabile del Dipartimento di prevenzione, perche’ ci sono delle cose che devono essere chiarite. Punto e basta. Vorrei sapere dal giorno di Pasqua a oggi cos’e’ successo, per filo e per segno”. Lo ha detto all’AGI il commissario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli. La ripetizione dei tamponi sugli ospiti e sugli operatori di “Villa Torano” di Torano Castello (Cosenza) ha fatto registrare, finora, 20 casi positivi – un ospite e 19 operatori – e 55 casi negativi. La ripetizione dei tamponi sugli ospiti e sui dipendenti di “Villa Torano” era stata disposta, ieri, dallo stesso Zuccatelli dopo aver registrato un errore di procedura nei primi prelievi, da cui era emerso un numero di casi positivi, 67 per la precisione, ritenuto dal commissario dell’Asp di Cosenza non veritiero. Sono oltre 100 i tamponi rifatti, 75 dei quali processati al Policlinico “Mater Domini” di Catanzaro: di questi 75, ha affermato Zuccatelli, “tra gli operatori 19 sono risultati positivi e 38 negativi, tra i pazienti uno e’ risultato positivo e 17 negativi. Mancano ancora 42 tamponi, che verranno processati nelle prossime ore, e di questi i risultati li avremo tra stanotte e domattina”.