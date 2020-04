Messina, paziente dell’Ortopedico di Ganzirri positiva al coronavirus

30 Aprile 2020 16:55

Messina, llarme coronavirus all’ortopedico di Ganzirri: una paziente arrivata dieci giorni fa dal pronto soccorso del Piemonte positiva al Covid

Scatta l’allarme coronavirus all’istituto ortopedico di Ganzirri. Una paziente arrivata dieci giorni fa dal pronto soccorso del Piemonte, con tampone negativo, è risultata positiva al secondo test. La paziente, che nei giorni scorsi è entrata in contatto col personale sanitario, è stata posta in isolamento in un’area della struttura sanitaria e cresce l’allarme per potenziali infezioni in corsia. A seguito della conferma della positività della donna, medici e personale sanitario sono stati sottoposti a tampone e adesso si attende il risultato dei test, che presumibilmente arriveranno lunedì prossimo. Intanto il consigliere comunale Nello Pergolizzi chiede l’intervento del sindaco, ecco cosa scrive il consigliere di Libera Me:

“Una paziente ricoverata presso lo IOMI “Franco Scalabrino” di Ganzirri, come da notizie apprese da organi di informazione locale del 29 aprile c.a. “arrivata dieci giorni fa dal pronto soccorso del Piemonte con esito del tampone negativo”, è risultata positiva al coronavirus; la stessa- scrive il consigliere di Libera Me- è entrata in contatto con medici, paramedici ed altri ricoverati;

sarebbero presenti altri casi con sintomi sospetti di Coronavirus; risulta necessario e urgente rispondere alla sacrosanta preoccupazione di tanti familiari e di tanti lavoratori in relazione a come affrontare l’emergenza che si è venuta a creare, portando maggiore serenità in un ambiente particolarmente turbato; alcuni dipendenti sostengono che i dispositivi di protezione individuale non risulterebbero essere sufficienti ed adeguati all’emergenza di che trattasi; diversi giorni di attesa tra l’effettuazione dei tamponi eseguiti ed il risultato, non sono tollerabili;

sono stati confermati i previsti turni di lavoro, nonostante siano state sospese prestazioni ambulatoriali, di

ricovero e chirurgiche programmate; risulterebbero altri pazienti che presentano sintomi come febbre o dolori di tipo influenzale; a tutt’oggi, nonostante la gravità della situazione, si consente agli operatori sanitari ad alto rischio, poiché a stretto contatto con pazienti già diagnosticati o con sintomi riferibili al covid 19, di proseguire il proprio lavoro in attesa dell’esecuzione del tampone o, cosa ancora più grave, in attesa dell’esito dello stesso, con il

rischio di un aumento esponenziale del numero dei contagi della nostra città; si consente agli operatori sottoposti al test tampone, ma asintomatici, di proseguire il proprio lavoro; i lavoratori che operano in situazioni che prevedono il contatto con casi sospetti o confermati di COVID 19, devono essere forniti di idonei dispositivi di protezione individuale (filtranti respiratori FFP2/FFP3, protezione facciale/occhiali protettivi, camice impermeabile a maniche lunghe e guanti)”. Pergolizzi chiede quindi al sindaco: “se intende sollecitare le Autorità preposte, affinché si chiariscano le dinamiche del caso e si tutelino i pazienti ricoverati e gli operatori sanitari dello IOMI “Franco Scalabrino” di Ganzirri; se è a conoscenza della presunta carenza di dispositivi sanitari di protezione individuale (mascherine, guanti, strumenti sterili, isolanti e tutto ciò che concerne la prevenzione) per gli operatori sanitari che prestano la propria attività lavorativa nel sopracitato Ospedale; se, nella qualità di massima autorità sanitaria locale, intende convocare i vertici dell’Ospedale per fare il punto della situazione”.