Coronavirus: Orfini, ‘Salvini occupa Parlamento? Fa effetto la prima volta…’**

29 Aprile 2020 20:40

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Salvini annuncia che starà per protesta a oltranza in Parlamento. è davvero commovente il suo entusiasmo. Capita spesso quando ci entri per la prima volta, come deve aver finalmente fatto anche lui”. Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd.