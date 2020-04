Coronavirus, il Sindaco di Cosenza: “grande notizia, daremo a tutti spazi per tavolini all’aperto. Non serve un mese di chiusura in più”

30 Aprile 2020 00:22

Coronavirus, Mario Occhiuto ha accolto di buon grado l’ordinanza di Jole Santelli che anticipa la Fase 2 in Calabria: “ha fatto bene Jole a riaprire subito bar e ristoranti all’aperto

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha accolto di buon grado l’ordinanza di Jole Santelli che anticipa la Fase 2 in Calabria. “Ha fatto bene Jole a riaprire subito bar e ristoranti all’aperto, – scrive Occhiuto sulla sua pagina Facebook – anche perché in Calabria non cambierebbe niente con un mese di chiusura in più. Si aggraverebbe solo di molto la situazione economica. Il Comune di Cosenza darà a tutti gli esercenti, in proporzione alle superfici esistenti, la possibilità di utilizzare gratuitamente ulteriore spazio pubblico per i prossimi mesi. Raccomando a tutti di continuare a rispettare le misure di distanziamento sociale”.