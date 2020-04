Coronavirus, l’OMS sulla fase 2: “le misure vanno allentate a tappe, almeno due settimane tra una e l’altra”

15 Aprile 2020 13:29

Coronavirus, l’Oms sulle nuove indicazioni da adottare per la fase 2

Arrivano nuove indicazioni dell’OMS sulla fase 2 della lotta al Coronavirus. I Paesi che allentano le misure di lockdown imposte per combattere la diffusione del coronavirus dovrebbero attendere almeno due settimane per valutare l’impatto di tali cambiamenti prima di procedere a ulteriori allentamenti. E’ quanto ha affermato oggi l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Nel suo ultimo aggiornamento sulla strategia contro la pandemia, l’agenzia delle Nazioni Unite ha affermato che il mondo si trova ad una “congiuntura fondamentale” e che “velocità, equilibrio scala e misura devono essere i nostri principi guida” quando si decidono le misure necessarie. Ogni Paese dovrebbe applicare misure di sanità pubblica per mantenere un livello di trasmissione del virus assente o basso e e reagire rapidamente nel caso di eventuali nuovi focolai, ha affermato l’Oms. Alcuni dei Paesi più colpiti dal virus stanno prendendo in considerazione la possibilità di revocare i lockdown e iniziare la transizione verso una ripresa della vita normale.