Coronavirus, oggi ai Riuniti 2 soli positivi su 314 tamponi: sono altri infermieri, “positività dolorosa ma fisiologica” [DETTAGLI]

3 Aprile 2020 23:46

Coronavirus: il bollettino degli Ospedali Riuniti aggiornato ad oggi 3 aprile

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha appena inviato alla stampa il consueto aggiornamento con il bollettino quotidiano sull’emergenza Coronavirus. Oggi in Ospedale sono state sottoposte allo screening per CoViD-19 altre 314 persone con sospetto di infezione. Di questi, solo 2 sono risultati positivi. Si tratta di un infermiere professionale e di un operatore socio sanitario in servizio presso la Medicina d’Urgenza. Ad entrambi si esprime tutto il sostegno e gli auguri per una pronta guarigione a nome di tutto il personale ospedaliero. Occorre rilevare che, già diversi giorni prima dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 20 del 27 marzo 2020, il G.O.M. ha iniziato ad effettuare i tamponi a tutto il personale sanitario. Finora sono stati controllati circa 500 dipendenti. Pertanto, sebbene dolorosi, alcuni contagi possono essere considerati fisiologici.

Con i 2 infermieri del reparto di malattie infettive già comunicati ieri e l’operatrice di ematologia rilevata la scorsa settimana, sono 5 i dipendenti del GOM ad oggi risultati positivi.

Per quanto riguarda il Coronavirus, i pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 39:

35 ricoverati nei reparti di degenza ordinaria

4 ricoverati in Terapia Intensiva

I pazienti deceduti sono 12 (compreso il decesso avvenuto all’ospedale di Melito Porto Salvo), così come i pazienti dimessi perché guariti che sono 12 in seguito ad una dimissione avvenuta in data odierna. L’Ospedale comunica anche che nella giornata odierna è deceduto un uomo di 75 anni con pluripatologie severe e condizioni molto critiche già prima dell’ingresso in Terapia Intensiva. Ai suoi familiari si porgono le più sentite condoglianze.

Si raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria. Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.

